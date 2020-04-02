台灣送20萬片口罩給美 國務院致謝指「真正的朋友」

台灣捐贈200萬片口罩給美國，美國國務院不具名發言人1日以背景說明方式回應，台灣不僅是民主成功的故事，也是「真正的朋友」，美國人民衷心感謝；在全球一致對抗新冠肺炎，美國期待與台灣發展更長遠的夥伴關係。

此外，聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）透過新聞稿讚許台灣，並指台灣十分願意協助全球對抗疫情，這項慷慨的行為進一步證明，台灣應獲得世界衛生組織（WHO）的觀察員身分。

賈德納表示，台灣捐贈的200萬片口罩，有100萬片會被用在聯邦政府防疫工作，其餘100萬片將分配給美國各州，他的選區科羅拉多州將獲得10萬片，他說，「很榮幸能與蔡總統合作，推進美台關係」，並代表科羅拉多州致謝。

眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）透過推特表示，當世界忙著對抗疫情，台灣捐贈1000萬片口罩給歐洲國家及美國，中國大陸發送故障的設備，「在全球衛生安全方面，WHO應重新思考該向誰效忠。」

總統蔡英文在當地時間1日表示，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家，其中，將捐給美國200萬片、歐盟國家700萬片與邦交國100萬片；蔡總統表示，台灣已組好國家隊，接下來要打國際盃，跟其他國家一同抗疫。