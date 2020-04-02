帝國大廈頂端亮紅色旋轉「救護燈」 致敬一線醫護

新冠肺炎疫情肆虐紐約市，曼哈頓帝國大廈頂端夜間標誌性的白色燈光，30日變為象徵美國心跳的紅色燈光，大樓尖頂則亮起旋轉警笛般的紅白相間的「救護燈」光，向第一線的醫護人員致敬；但此舉也讓部分紐約客感到驚慌。

紅色旋轉的「救護燈」30日晚試亮期間，許多紐約客上傳畫面至社交媒體，部分上傳者稱：「不想讓紐約的標誌性建築，也看起來驚慌失措。」

但帝國大廈表示，此次亮燈將持續至新型冠狀病毒疫情結束。

帝國房地產信託公司董事長、總裁兼執行長馬爾金(Anthony E. Malkin)表示，帝國大廈一直是追求夢想與克服挑戰的國際象徵，「今晚，以及在這場戰疫中的每一夜，帝國大廈都猶如一座燈塔，提醒著我們眾志成城，一同走出困境。」

「就讓它變成一座普通的建築物吧。」30晚9時試亮時，一位紐約市民在社交媒體表示，看起來讓人感覺非常不安，「舒緩的白色是紐約的象徵，我們不需要標誌性建築在此時也看起來驚慌失措。」

更有人補充道，「當帝國大廈『瘋了』的時候，就知道我們確實搞砸了。」

但也有人支持這一變換燈光的舉動，「這讓我們英勇的醫護人員放心，他們的努力將會成功，並且也會安撫現在正在居家避疫的紐約人的心。」