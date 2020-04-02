川普：將迎來恐怖的兩周 美國會克服難關
美國總統川普1日在白宮舉行疫情說明會，再次提醒全美民眾，將迎來「恐怖的兩周」，但相信美國會度過這個難關，他也對疫情災區紐約喊話，指政府會與紐約人站在一起。
疫情當前，醫療物資短缺成為美國政府極力處理的問題。川普說，目前有數千台呼吸器正在製作中，美國也考慮製造兩艘全新的醫療船，與目前停泊在紐約和洛杉磯的醫療船相同規模。
新冠肺炎工作小組成員博斯（Deborah Birx）呼籲美國大學投入研究製作病毒快篩方法，協助消化醫療需求。
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