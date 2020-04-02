陸隱匿疫情？ 川普：我不是中方會計師

外媒報導，美國情報部門向川普政府報告中國大陸在疫情爆發期間隱匿確切數字，導致全球誤判疫情。

美國總統川普被問到此事表示，他還沒收到報告，但他與中國大陸國家主席習近平通話時，也沒著重數字，而是交換防堵疫情的方法；隨即川普便將焦點轉向美中之間有第一階段經貿協議，兩國與兩國人領導人的關係都非常好，「無論數字是否精確」，川普並說，「我不是中國大陸的會計師」。

川普並提及，中國大陸官方中階人員指「美軍將病毒帶入武漢」的說法，這是一個很蠢的聲明，他認為中方高層並不知情，兩國關係仍舊很好。

被問到美中關係，出席記者會的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則表示，目前美中關係良好，對於中方提供的疫情統計數據，歐布萊恩仍持保留態度，他說，「美方無從確認這些來自中國大陸所提供的統計數據」。

川普1日邀請國防部、司法部和歐布萊恩出席記者會，說明在疫情發燒的當下，仍繼續維持打擊毒品販運等措施維護國家安全。