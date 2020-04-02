美九旬奶奶抗疫成功：靠家傳馬鈴薯湯讓身體好起來

住在華盛頓州柯克蘭(Kirkland)的90歲婦人吉妮娃‧伍德(Geneva Wood)，今年3月初因為新冠肺炎住院，院方一度致電家屬說，最好趕快來醫院跟伍德見最後一面。但伍德後來卻漸漸康復，她說，感謝上帝眷顧，也感謝從小喝到老的家傳馬鈴薯湯。

「內幕消息」(INSIDER)網站報導，伍德認為自己能夠成功戰勝新冠病毒，要感謝上帝，以及以馬鈴薯(potato，又稱洋芋、土豆)烹煮的家傳湯品。

西雅圖地區老人院爆發病毒大流行之後，死亡案例不斷增加。中風之後便住在「生命照護中心」(Life Care Center)的伍德，住院後得以康復的消息，成為當地媒體報導焦點。

伍德表示，孩童時期就跟著母親學會家傳馬鈴薯湯的作法，從小到大只要身體不舒適，母親一定會為她準備這道湯，讓她恢復健康。

她說，這次住院期間，也是靠著家傳馬鈴薯湯讓身體逐漸恢復健康，

伍德外孫女凱特‧尼迪格(Kate Neidigh)在Instagram分享了這道馬鈴薯湯的食譜。

食材：小顆洋蔥一個、中型褐皮馬鈴薯(Russet potato)兩個、牛奶少許、半奶油半鮮奶(half and half)少許、黑胡椒。 作法：洋蔥切丁，馬鈴薯削皮後切成小塊。將洋蔥及馬鈴薯放入鍋內，加入剛好淹過食材的水量，煮到馬鈴薯軟化碎開即可，湯汁無須過濾。在鍋中倒入牛奶、半奶油半鮮奶，適個人喜好調整湯汁濃度，以小火繼續烹煮均勻，注意不要煮到大滾，最後灑上黑胡椒調味即可。

伍德的女兒凱咪‧尼迪格(Cami Neidigh)說，這份食譜大約兩碗湯份量，但如果牛奶、半奶油半鮮奶多加一些，則會讓份量變多。她透露，伍德的習慣就是把兩碗份量變成四碗的份量。

凱咪‧尼迪格說，伍德住院期間，家人輪流帶這道馬鈴薯湯到醫院給她。

伍德已於今年3月24日出院，回到家中由親人照顧。

凱咪‧尼迪格說，母親個性堅強、獨立，或許也對戰勝病魔具有影響，馬鈴薯湯則為母親帶來撫慰效果。