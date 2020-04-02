全美都要戴口罩？ 副總統潘斯：討論中

根據美國約翰霍普金斯大學統計，全球確診新冠肺炎患者突破90萬例，全美確診病例突破20萬例。美國副總統潘斯（Mike Pence）1日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，正與專家討論「即刻建議全體美國人均佩戴口罩」，預防疾病傳播。

潘斯表示，白宮新冠肺炎疫情工作小組將與美國疾病防治中心（CDC）討論，並在適當時候將相關建議上呈總統。

不過潘斯說，目前最有效的方式，仍是保持6呎以上的社交安全距離。

CDC和白宮疫情工作小組的專家一再建議公民，勤洗手、不摸臉，但不建議民眾出門配戴口罩。美國總統川普31日記者會上，建議民眾在外可佩戴圍巾，CNN主持人詢問潘斯，總統的建議與CDC意見相左。

潘斯表示，這幾周以來，專家意見仍為身體不適者、有症狀者與照護者佩戴口罩，而一般民眾則保持安全社交距離；他正與專家討論是否即刻建議全體美國人均佩戴口罩，並會在適當時候將這項建議上呈總統。