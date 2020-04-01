美股早盤挫跌逾700點 投資人急尋避險
美股在4月的第一個交易日開盤大跌，跌勢比前一日收盤擴大，反映美國新冠肺炎死亡人數預料將增加、經濟損失勢將擴大，導致投資人逃離股市，轉向安全資產。
道瓊工業指數早盤重挫逾730點，跌幅達3.3%；標普500指數下挫逾40點，跌幅達1.6%； 那斯達克跌逾200點，跌幅為2.71%。
美股市值今年來已損失5.6兆美元，儘管華府推出的核彈級財政和貨幣刺激措施，在上周幫助美股收復部分跌幅。
美國總統川普31日預警，認為新冠肺炎疫情造成感染和死亡人數升高，將使美國面臨「痛苦的兩周」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言