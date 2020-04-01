美股早盤挫跌逾700點 投資人急尋避險

「為了子弟兵的命，我們的艦長賭上的官運！」美國海軍的核動力航空母艦「西奧多．羅斯福號」（CVN-71），3月24日在南海爆發了船上疫情。儘管全船馬上取消任務，並於日前返回關島基地；但短短7天內，全船感染卻從3例暴增到100例。應對過程中，羅斯福號的艦長克羅西爾上校（Brett Crozier）對上級的一封求救信，31日也被《舊金山紀事報》給「全文刊出」——儘管看報紙才知道指揮官「越級暴走」的羅斯福號官兵極為感動，甚至對媒體驚呼「都不知道船長竟是好人」——但羅斯福號究竟從何染疫？全船現況如何？報紙為何能刊出軍機文件？美國海軍的防疫應變，又有怎樣的考量、疏失或顧慮呢？

2020-04-01 17:06