美股早盤挫跌逾700點 投資人急尋避險

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股1日開盤大跌，跌勢比前一日收盤擴大，反映美新冠肺炎死亡人數預料增加和經濟損失擴大，導致投資人逃離股市轉向安全資產。 路透
美股1日開盤大跌，跌勢比前一日收盤擴大，反映美新冠肺炎死亡人數預料增加和經濟損失擴大，導致投資人逃離股市轉向安全資產。 路透

美股在4月的第一個交易日開盤大跌，跌勢比前一日收盤擴大，反映美國新冠肺炎死亡人數預料將增加、經濟損失勢將擴大，導致投資人逃離股市，轉向安全資產。

道瓊工業指數早盤重挫逾730點，跌幅達3.3%；標普500指數下挫逾40點，跌幅達1.6%； 那斯達克跌逾200點，跌幅為2.71%。

美股市值今年來已損失5.6兆美元，儘管華府推出的核彈級財政和貨幣刺激措施，在上周幫助美股收復部分跌幅。

美國總統川普31日預警，認為新冠肺炎疫情造成感染和死亡人數升高，將使美國面臨「痛苦的兩周」。

新冠肺炎 美股 疫情

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