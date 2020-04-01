川普、桑德斯社群有優勢 拜登急起直追

拜登要多在社群媒體發文增加曝光度才行！美國疫情氾濫影響到美國總統大選，許多造勢活動、初選都延後，川普可以利用白宮記者會還有他的推特帳號，桑德斯的臉書、IG很受歡迎，但目前最有機會在民主黨出線的拜登卻杳無聲息，恐怕得多利用社群媒體（FB、IG、推特等）增加曝光度反攻。

拜登需要創新選戰

根據《半島電視台》報導，雖然許多選舉、造勢活動紛紛延後，但美國總統大選目前還是預定2020年底舉辦，因此目前主要的候選人要如何在疫情蔓延、大家都不出門的情況下宣傳自己，變成他們主要面對的問題。

拜登目前雖然有提出訴求，並以川普政府目前在疫情中暴露出的缺點為基礎，主張美國需要更多醫院、製造更多呼吸器與醫療設備、加強社會安全網等政策吸引選民支持。但民主黨智庫羅森堡認為力道還是不夠，拜登過往都還是依靠大型造勢活動獲得支持與媒體聲望，他要想辦法沒有跟民眾實際接觸下吸引更多人支持的辦法。

對手有空戰優勢

《皮尤民調中心》也提到，有9成美國人認為新冠肺炎影響到他們參加派對，8成認為影響出門吃飯的意願，6成民眾也認為現在不適合投票，選舉活動延期下，拜登更要加強社群媒體或廣告的宣傳。

連他民主黨內的對手桑德斯在臉書、IG上都極受年輕人歡迎。川普本身有總統職位的優勢，可以天天發布記者會，而且他也常在推特上發文，宣傳自己的想法、並與其他人隔空交火，成為媒體或是新聞的焦點。以溫和派、中高齡選民為主的拜登也要因應疫情想出創新的選舉方式。

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