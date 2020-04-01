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戰艦上的瘟神: 美軍「航空母艦染疫求救事件」 何解?

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

疫情掀關店潮 但這些小店憑創意開闢出生路

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國舊金山灣區一家果汁吧和咖啡館貼出告示，表示仍開門營業但只限外帶。為遏制新冠疫情蔓延，當地實施居家避疫令，餐廳只限外帶，體育館和酒吧則關門。美聯社
美國舊金山灣區一家果汁吧和咖啡館貼出告示，表示仍開門營業但只限外帶。為遏制新冠疫情蔓延，當地實施居家避疫令，餐廳只限外帶，體育館和酒吧則關門。美聯社

新冠肺炎疫情迫使美國各行各業關門歇業抗疫，許多店家頓失營收來源，但求生意志也激發出小本生意人的創意。從書店到咖啡店，業者紛紛動腦筋調適應變，在致命病毒陰影下開闢出一條生路。

今日美國報報導，美國小企業僱用近6,000萬人，且有5,700萬人是自營作業的獨立承包商、打零工者、臨時工和部分工時勞工。如今，美國多州政府為了遏阻疫情蔓延下令暫停非必要商業活動，小本生意人首當其衝。

但常言道「山不轉路轉」，一些業者在瘟疫蔓延時發揮創意，改造商業模式，拒絕成為新冠疫情蔓延下的首批犧牲者。

●書店開放顧客預約來店

華盛頓特區一家二手書店Capitol Hill Books在3月中旬關店後，開始接受四人以內的顧客預約來店。書店股東柏克說：「顧客來時敲門，我們開門迎客，奉上消毒洗手液和手套，要求他們彼此保持6英尺距離。然後他們可隨意在店內逛一小時，之後我們就向他們收取買書費用。」

該店還開辦一項新服務：客製化選書。愛書人可打電話或傳電郵，告知他們對哪種類型、主題或哪位作者寫的書有興趣，購書預算大概多少，店員就會開出建議附帶價格的書目清單供他們挑選，並提供包裹郵寄、來店自取等選項。

目前為止，這項策略讓店內五名員工都保住飯碗。

●讀友會Zoom上見！

洛杉磯地區一家書店的老闆費潔兒說，她一得知當地所有非必要商店都得關門防疫時，馬上跟合夥人季布森採取行動，發電郵通知給顧客，讓他們知道歇業期間仍可網購訂書、拼圖遊戲和禮物卡，且每日早上10時到下午2時都有提供路邊取書服務，讀書會也仍然定期舉行——只是搬上網路。

費潔兒在28歲女兒的「技術協助」下，在Zoom視訊會議平台上搭建起「咖啡時間」讀書俱樂部。Zoom服務免費提供，但視訊通話以40分鐘為限，所以費潔兒決定付14.99美元讓讀書俱樂部能線上聚會1小時，比照往常店內做法。

傳統店內讀書會後，會員通常到收銀台購買下一次要讀的書。線上讀書俱樂部也一樣，只是以網購形式進行。

費潔兒說，美國爆發新冠肺炎危機以來，該店網站流量急遽增加，顧客也買了更多的書籍和拼圖遊戲。

咖啡館開辦電商與外送服務

Kolkata Chai Co. 是紐約市第一家東南亞裔人士開的印度奶茶咖啡館，隨著新冠疫情迫使紐約餐飲店轉為外帶和外送模式，這家餐飲據點也從半年前才開幕的喜悅，迅速摔落前途茫然的未知領域。

該店老闆是Ani Sanyan和Ayal Sanyan兩兄弟。Ani說：「我們習以為常的生活天翻地覆；我們明白，生活從此改變了。」

兩人被迫面對沒有實體店面可營業的現實，但所謂「窮則變，變則通」，他們想出一個點子：何不提供餐點外送服務？然而，外送服務如UberEats、GrubHub和Seamless當時都表示，不再接受新賣家。

Ani說：「被逼到無路可走的處境，會強迫你創新，無論這點子已在你腦子裡，或有點慢半拍。這些狀況迫使我們在餐飲方面創新，提升到之前我不知自己有能力辦到的那種層次。」

為了救亡圖存，兩人在短短48小時內，打造出自己的外送基礎設施，整個商業模式也隨之轉型。他們採用Squarespace來整合支付系統，並延攬全職幫手協助統籌送貨和訂單即時地圖。如今，Kolkata把印度奶茶和其他店內特色點心直接送到顧客門前。

Ani說，Kolkata每周營收反而比關店前增加了，反映增加線上訂購服務新選項、顧客購買禮物卡以及小費給得很大方。

未來數周，Ani和Ayal打算銷售印度奶茶自製工具組，讓顧客有機會在家動手做道地的印度奶茶。

Ani說：「在一團混亂中，我們建置了兩項新的垂直業務：電子商務和外送服務。」

咖啡館 疫情 印度

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