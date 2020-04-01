政府擴權、監視人民… 紐時：疫情催生全球獨裁和濫權

新冠疫情全球蔓延，世界運行戛然而止，各國為了圍堵疫情除了鎖國，禁醫療物質、糧食交易外，更加大力度在國民隔離的政策上。新法律擴大國家的監控，允許政府無限期拘留人民，並侵犯集會和言論自由。侵入式監控因能減緩感染速度而受到稱讚。新冠疫情是否在全球催生獨裁和濫權？華盛頓法律國際中心總裁魯岑(Douglas Rutzen)表示，塑造緊急權力真的很容易，但「拆解它們就很難了」。

紐約時報報導指出，在匈牙利，執政黨30日通過議會法案，「無限期」延長國家緊急狀態，並讓總理奧班（Viktor Orban）獲得龐大的「法令統治」（rule by decree）權，引起反對黨、人權團體及歐洲理事會（Council of Europe）的批評。在英國，大臣們掌握了一種在批評者看來「令人震驚的」權力，可以拘捕人民和關閉邊境。以色列總理關閉了法院，並開始對公民進行侵入式監視。智利派軍隊前往曾被抗議者佔領的公共廣場。玻利維亞推遲了選舉。

但批評人士稱，一些政府以公共衛生危機為藉口，獲取與疫情無關的新權力，且沒有什麼措施來確保他們的新權力不會被濫用。

這些法律正在約旦這樣的專制國家、匈牙利這樣民主制度搖搖欲墜的國家，以及英國這樣的傳統民主國家中迅速生效。而且幾乎沒有日落條款來確保一旦威脅過去，權力會被撤銷。

聯合國反恐和人權問題特別報告員奧蕾茵(Fionnuala Ni Aolain)表示，「我們可能也會見到，疾病流行過後不久，甚至可能緊隨其後是專制和鎮壓的流行」。

在世界的一些地方，新的緊急狀態法案重新喚起了人們對戒嚴的恐懼。上周，菲律賓國會通過法案，授予總統杜特蒂緊急權力和54億美元來應對這場大流行。議員們簡化了此前允許總統接管私營企業的法律草案。

「這種無限制的緊急權力相當於專制，」菲律賓人權組織關注公民自由律師(Concerned Lawyers for Civil Liberties)在一份聲明中表示。這些律師指出，杜特蒂曾將國家憲法比作「一張衛生紙」。

還有國家利用這場大流行來鎮壓異見人士。在約旦，國王17日批准緊急法，無限期實施戒嚴給總理辦公室很大自由，總理拉查茲(Omar Razzaz)稱他的政府將「堅決處理」任何散布「謠言、捏造事實和用假消息製造恐慌的人」。泰國總理巴育(Prayuth Chan-ocha)已經掌握了實施宵禁和審查新聞媒體的權力。智利宣布進入「災難狀態」，軍隊出現在城市街道上，壓制了數月來震動全國的憤怒異見。

人權組織稱，在公民被分心的情況下，政府可能會繼續吸收更多權力。他們擔憂人們可能意識不到他們讓出的權利，等到想收回時已經來不及。

一些緊急法案通過得如此之快，以至於議員和人權組織都沒時間閱讀，更不用說討論它們的必要性了。人權活動者也質疑了各國起草冗長立法的速度。

聯合國特別報告員奧蕾茵表示，某些政府已為緊急或危機情況「準備好了」一整套所需的權力。他們提前起草了法律，就等「危機出現的機會」，她說。

目前還不清楚危機過後，這些緊急狀態法案將何去何從。以往倉促頒布的法律，如9·11襲擊後的《愛國者法案》(Patriot Act)，在它本來要應對的危機結束後仍然存在著。