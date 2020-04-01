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美府欲索乘客個資 航空業不配合

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
為了掌握流行病患者足跡，美國政府一直敦促航空公司收集乘客的聯繫資訊，但航空業不願配合。（photo by Pxfuel）
為了掌握流行病患者足跡，美國政府一直敦促航空公司收集乘客的聯繫資訊，但航空業不願配合。（photo by Pxfuel）

個人隱私與防疫，怎麼取捨？為了掌握流行病患者足跡，15年來，美國政府一直敦促航空公司收集乘客的聯繫資訊，以便公共衛生當局追蹤暴露於傳染性病毒的人，為可能的疫情大流行做準備。但由於成本和時間等因素，屢屢遭航空業拒絕，政府提出臨時規則，也不被參議員支持。

疾管要求提供個資

根據《紐約時報》報導，美國疾病預防控制中心（CDC）和衛生公共服務部官員們曾警告，航空公司只有大約一半乘客有完整的聯繫資訊，這也導致疫情爆發時，後續的追蹤窒礙難行。例如，在2014年伊波拉病毒疫情爆發期間，聯繫資訊匱乏阻礙了CDC對可能接觸病毒的美國人的追蹤工作。

CDC的托馬斯•弗里登博士也表示，雖然政府可以獲取航班清單，顯示航班上的乘客以及他們坐在哪裡，但只有大約一半的乘客有足夠的聯繫信息。如果後來一名乘客的新冠病毒檢測結果呈陽性，他們很難與坐在該乘客附近的人聯繫，以查看他們是否也被感染。

成本及隱私權爭議

根據《ABS-CBN》報導，1月21日宣布了美國首例新冠病例，2月12日，衛生和公共服務部發布了一項臨時規則，要求航空公司收集詳細的乘客數據，直至疫情大流行結束。但航空公司表示，要架設電腦系統管理資訊並與政府迅速共享，將花費數月甚至數年的時間。且美國航空協會的遊說者指出，他們不願與可能的業務競爭對手共享乘客數據。

參議員也拒絕了CDC的臨時規則提案，主要是擔心政府索取個資對隱私的侵害，也不想給本已陷入困境的航空業增加額外負擔。

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