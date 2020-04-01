載著援美物資的俄軍機起飛 川普：俄送我們滿滿一飛機

俄羅斯新聞（RT News）報導，美國總統川普接受俄國總統普亭提出的援助美國醫療物資建議後，一架載著醫療用品的俄國軍用貨機已自俄國一個空軍基地起飛。

俄國國防部1日清晨發布聲明，「載著口罩和醫療裝備的飛機已飛往美國」。國防部發布的畫面可以看到貨機內裝著幾百箱的物資。

川普30日與普亭通電話，談到美國疫情快速擴大和防護裝備短缺問題，普亭問需不需要幫忙，川普接受了。