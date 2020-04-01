美議員再發言挺台參與WHO

特朗普幾乎每天舉行新冠疫情記者會，但對於想了解事實和對策的人可說是難以忍受，因為這位總統只是為了展現自信和決策權。他每次出現，都散布「半真相」甚至徹頭徹尾的謊言，還攻擊在場提問的記者。他給出的信息自相矛盾，而他這種危機處理的方式，代價可能是許多美國人的性命。

2020-03-31 15:38