美議員再發言挺台參與WHO
美國聯邦參議員、外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）31日表示，美國應盡一切可能，讓中國大陸無法阻止台灣扮演全球良善力量中的重要角色；在中共試圖隱瞞新冠肺炎真相的狀況下，台灣之於世界衛生組織（WHO）更顯重要。
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）30日舉行電話圓桌會議時表示，國務院將遵守3月26日經美國總統川普簽署生效的「台北法案」，盡力協助台灣在世界衛生大會（WHA）扮演適當角色。
賈德納31日發布新聞稿呼應龐培歐，讚許其發言。
賈德納並說，中國大陸正在對國際組織施加前所未見的龐大壓力，只為將台灣排除在外，包括ICAO（國際民航組織）、INTERPOL（國際刑警組織）與WHO。
賈德納表示，支持台灣參與WHO，不只有助於台灣應對新冠肺炎大流行，更能讓台灣與世界分享其處理這起危機的專業知識。
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