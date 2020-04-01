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俄州95歲老兵做了這幾個動作 戰勝新冠病毒

世界日報 / 編譯孫梁╱綜合31日電
俄勒岡州95歲老兵凱利(左)15日出現低燒和感覺不適，17日確診感染，30日完全康復。他是二戰期間在南太平洋參戰的首批美軍之一(右)。(取自臉書)
俄勒岡州95歲老兵凱利(左)15日出現低燒和感覺不適，17日確診感染，30日完全康復。他是二戰期間在南太平洋參戰的首批美軍之一(右)。(取自臉書)

俄勒岡州一名二戰老兵30日戰勝了新冠病毒，「俄勒岡人報」31日報導，95歲的凱利(Bill Kelly)15日開始發燒和感覺不適，17日確診感染，住院一天後次日因症狀好轉而回家隔離，30日完全康復。

凱利經歷過大蕭條時代，二戰期間是在南太平洋參戰的首批美軍。由於他患有腎臟病、心臟病和高血壓等許多疾病，在出現身體不適後到醫院檢查。

凱利41歲的外孫女說，她和丈夫及兩個子女一家與母親和凱利住在一起，丈夫是醫務運輸機的駕駛，最近運送過可能感染新冠病毒的疑似患者。儘管凱利是輕症，但醫生出於慎重而為他做了檢測，結果為陽性，被留院觀察，但42歲的外孫女婿檢測是陰性。

凱利回家後在臥室隔離，期間家人都沒有感染，家人把凱利碰觸的所有物品做了消毒，凱利走出臥室時配戴口罩，家人與他保持距離，並且勤洗手、喝熱茶和服用含鋅藥物。外孫女說，隔離期間家人的神經幾乎崩潰，外孫女婿說，前七天裡，家人待凱利彷彿他是個痲瘋病人。

外孫女說，外祖父在家隔離時看了許多經典影片，並大量飲水和休息。

凱利對「俄勒岡人報」說，他和家人一起度過了艱難時刻，全家人目前都好。他很幸運， 孫輩讓他忙碌。

外孫女在臉書提到外祖父感染了新冠病毒，表示外祖父決心要戰勝病毒；她引用凱利的話說：「我在關島的戰壕都能活下來，也一定能戰勝新冠病毒。」

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