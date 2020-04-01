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美商囤8萬個N95被捕 對聯邦探員狂咳稱：我帶有病毒
COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美國紐約巿43歲商人費爾德海姆（Baruch Feldheim），周日（3月29日）因囤積大量醫療物資並以巿價7倍出售，違反緊急狀態令被捕，期間他向著聯邦探員狂咳，還聲稱帶有病毒，結果被加控襲擊及作虛假陳述。
「足以提供整間醫院使用」
美國檢察部門周一（3月30日）表示，費爾德海姆透過WhatsApp群組向醫護人員推銷物資，在上月18日，他以1.2萬美元（約9.3萬港元）出售約1000個N95口罩給新澤西澤州一名醫生，價錢約比較原本高出7倍，並安排在車房交收。
有醫生向當局舉報，費爾德海姆所囤積的醫療物資被指「足以提供整間醫院使用」；除了口罩與防護衣，他還藏有大量酒精搓手液、消毒紙巾、消毒清潔劑及其他外科用品。
當局隨即展開調查，監視下發現費爾德海姆上月23日向一名護士推銷防護袍，兩日後又收到8箱由加拿大寄來的口罩。聯邦探員透露，費爾德海姆將大量N95口罩包裝盒掉到屋外，且有多人進入其住所取走醫療物資。
直至周日，聯邦探員向費爾德海姆表明身份作出拘捕，當時雙方的距離僅4至5呎（約1.2至1.5米），費爾德海姆竟在沒有掩住口鼻的情況下，向著探員咳嗽，且聲稱帶有新型冠狀病毒，而他是受僱於一間專賣防護設備的公司去保管醫療物資；周一晚，聯邦探員前往搜查費爾德海姆位於新澤西州的一個貨倉，充公大批醫療物資，當中包括8萬個N95口罩。
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文章授權轉載自《香港01》
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