知情人士透露 川普料將宣布緩徵特定關稅三個月
知情人士向彭博資訊透露，一些美國企業敦促政府允許特定關稅能夠延遲三個月繳納，總統川普認可了這項建議。
一位知情人士說，川普最快本周就將頒布行政命令，緩徵所謂「最惠國待遇關稅」。命令授權給美國財政部指示海關和邊境保護局延遲90天徵收這些關稅。
彭博指出，這項行政令緩徵的關稅，將不適用於川普因實施貿易執法行動而徵收的關稅，例如對中國商品或全球鋼、鋁所徵收的關稅。
「最惠國待遇關稅」指的是，對美國出口特定商品的國家實施無差別的關稅待遇，這些商品包括鞋類、服裝等產品。根據美國服裝與鞋類協會的資料，現行滑雪夾克、嬰兒服裝和網球鞋等產品的關稅稅率範圍由大約27%至60%以上不等。
另外，進口輕型卡車也將會被納入緩徵關稅之列。目前美國對進口輕型卡車徵收25%關稅。
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