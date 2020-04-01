高盛：美國第2季經濟萎縮幅度可能比原先預期還大

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
新冠疫情重創經濟活動，華爾街分析師紛紛下修第2季美國經濟預測。美聯社
新冠疫情重創經濟活動，華爾街分析師紛紛下修第2季美國經濟預測。美聯社

高盛公司（Goldman Sachs）預估，第2季美國經濟萎縮幅度可能會比原先預期更大，原因是新冠肺炎大流行重擊經濟活動，並引發大規模失業潮。

彭博資訊報導，高盛以海濟斯（Jan Hatzius）為首的經濟學家團隊發布報告表示，預估降美國第2季國內生產毛額（GDP）年化後將萎縮30%，幅度比先前估計的24%還大。高盛也表示，失業率到今年中時將飆升至15%，高於原估的9%。

然而，這群經濟學家現在預測，美國經濟第3季GDP將強勁復甦，預估擴張19%。

報告指出：「我們的估算暗示，近期減少的經濟產值，在今年底前將補回逾半。」儘管新冠肺炎疫情與政府的防堵措施可能對收入和支出造成長期影響，但美聯準會（Fed）和政府的積極作為，應該有助於抑制這種情況。日前，美國總統川普將保持社交距離的防疫指南期限延長至4月底，以遏制疫情。

由於政府防堵疫情擴散的措施導致需求下滑，多家美國主要零售業者紛紛陷入掙扎，只好讓數十萬名員工放無薪假。白宮與國會民主黨人正在準備第四輪經濟刺激方案，讓美國度過疫情難關。

疫情 新冠肺炎

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