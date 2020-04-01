福特、奇異要在百日內生產5萬台呼吸器

福特汽車和奇異醫療（GE Healthcare）計劃在100天內於密歇根州的一家工廠生產5萬台呼吸機，以協助因應新冠肺炎疫情。

這兩家公司的主管表示，500名聯合汽車工會（UAW）的會員預定從4月20日的當周開始生產這種重症照護設備。這些主管說，福特在密西根州伊普西蘭蒂的羅森維爾（Rawsonville）零件廠將在7月初以後每月能生產3萬台呼吸器。

這些公司的主管預期，在4月底前能生產1,500台，在5月底前為1.2萬台，在7月4日以前為5萬台。

福特與奇異醫療生產的呼吸器，是獲得佛羅里達州Airon 公司的設計授權。該公司是一家小型私人公司，專門從事高科技氣動生命維持產品。