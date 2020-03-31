從籃球主將到防疫大將 佛奇這一「疫」能否再逆轉勝

在1958年冬季，戰績一勝16負的里吉斯高中（Regis High School）籃球隊，在踏進敵隊的體育館時，已準備再次吞下敗績。這次的敵隊來頭不小，其中有位球員後來成為紐約尼克隊總管，而帶領里吉斯籃球隊的，則是未來美國流行病權威—托尼．佛奇（Anthony Fauci）。

里吉斯校友澤曼（John Zeman）回憶道：「機會渺茫，大家都覺得敵隊將輕鬆得勝。」唯有操著濃濃布魯克林口音的矮個子隊長托尼，在看完敵隊傲人戰績後，竟還得出極為樂觀的結論。澤曼說：「托尼認為我們將贏得球賽…結果我們真的做到了。」

這位托尼正是美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長佛奇。在美國新冠肺炎疫情蔓延之際，這位被國家器重的流行病學家，在過去一個月成為數以億計民眾倚重的對象。佛奇時常在記者會上，站在總統川普身後，他理性沙啞的嗓音、豐富的專業知識、慈祥和善的舉止、直白的說話方式，讓這位79歲的免疫學家，搖身變成全球最讓人意想不到的名人。

作為因應這次公衛危機的美國「後衛」，佛奇深知危機能使人顯露真實人格，就如同高中那場球賽。一群高中生組隊練球，在青春期這個對人格塑造力影響極大的階段中，發生的任何事都可能形塑往後的人生歷程，贏一場球就能銘記一輩子。

佛奇從小立志成為一名醫生，「我對醫學的熱愛，源自於熱衷與人互動、發問和解決疑問。」在佛奇進入醫學院前，籃球先滿足他在各方面的好奇心。當前同事戈爾德里奇（Mike Goldrich）得知佛奇曾經是籃球隊隊長時，曾調侃身高僅170出頭的佛奇，「你到底怎麼當上隊長的？」但他心裡明白，有些高個子不如外表般高大，而佛奇向來是球場上的巨人。

佛奇後來成為里吉斯高中的最佳球員之一，每場平均得10.2分，但隊友認為這些數字僅是參考，因為球隊不能少了佛奇。佛奇的同學麥克瑞（Tom McCorry）回憶道：「他不會大聲發號司令或熱情如火地鼓舞人，但是大家就是會跟隨他，他很努力，且無私，始終表裡如一。」

因此，當隊員搭上駛向敵隊高中所在的布朗克斯區時，他們格外需要佛奇的領導力。里吉斯高中這一季打得極不順遂，只取得一場勝利，反觀對手福特漢姆預備學校（Fordham Prep）在本賽季已經摘下16場勝利，因此今晚球賽看似大局已定。

然而，這個眾人看外衰的球隊，卻打破大家眼鏡，終場以64比51獲勝，這一役格外令人印象深刻。隊友相信，這次意外勝利鐵定讓佛奇永生難忘，伴隨他一路對抗愛滋病、H1N1新型流感到伊波拉病毒，如今再度投身令人聞風喪膽的新冠肺炎疫情。

當時敵隊球星華許（Donnie Walsh），在那之後帶領丹佛金塊、印地安那溜馬，再到紐約尼克隊，但華許直到上周才發現，他竟然與這位電視上家喻戶曉的大人物，在60年前有過「一球之緣」。華許說：「里吉斯高中肯定以這樣的校友為榮」。