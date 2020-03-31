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男子被鄰居懷疑染上新冠肺炎 竟遭對方砍樹擋路切網路電纜

聯合新聞網 / 綜合報導
近日美國緬因州一名男子，因被鄰居懷疑染上新冠肺炎，竟遭對方持槍恐嚇、惡意截斷網路電纜，甚至當街砍樹封路。示意圖／ingimage
近日美國緬因州一名男子，因被鄰居懷疑染上新冠肺炎，竟遭對方持槍恐嚇、惡意截斷網路電纜，甚至當街砍樹封路。示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19）持續肆虐全球，世界各國幾乎無一倖免，日前歐洲確診人數更是在一夕間突然爆發，就連美國紐約也不例外，成為全球確診人數最多的地區之一，造成民眾人心惶惶。近日美國緬因州一名男子，因被鄰居懷疑染上新冠肺炎，竟遭對方持槍恐嚇、惡意截斷網路電纜，甚至當街砍樹封路，嚇得該名男子躲回家中報警向警方求救。

根據CNN 》報導，一名居住在美國緬因州韋納爾黑文島（Vinalhaven）的男子，近日向警方報案，指出在27日他發現家中電話和網路突然斷線，隨後出門查看究竟是怎麼一回事，不料竟看到自家門口的路上躺了一顆巨樹，完全阻礙原本可以通行的道路，正當他在查看當下的狀況時，一旁的鄰居們突然對他大吼大叫，接著更集結一群人，慢慢朝他的方向逼近，讓他當場嚇得趕快躲回家中。

躲回家中後，該名男子連忙使用高頻無線通訊裝置聯繫海岸警衛隊，並出動無人機到屋外監視鄰居的動靜，所幸在警方抵達前男子沒有遭受任何攻擊。

報導中也提到，警方在聽取男子和鄰居的說詞後表示，該名遭恐嚇的男子不是當地的居民，是近一個月才搬到小島上居住，當地居民因擔心男子會傳染病毒，又加上不熟悉，誤以為男子出現病症還不斷外出，才會做出這樣瘋狂的行為。警方說明「此事件似乎是針對特定對象，我們認為不會對公眾造成威脅，但整起案件仍在持續調查中」。

新冠肺炎 COVID-19 CNN 紐約

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