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韓國試劑受歡迎 連美國都搶著要 有這些原因

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
韓國製的新冠肺炎測試工具組很受歡迎。法新社
韓國製的新冠肺炎測試工具組很受歡迎。法新社

最近向韓國政府要求提供新冠肺炎防疫用品的117個國家大部分都對診斷工具表現出了關心。美國總統川普也向韓國總統文在寅求援。在生物先進國大型企業也仍然開發遲緩的情況下，韓國中小企業的技術遙遙領先，其秘訣是什麽呢？

東亞日報31日報導，韓國生物相關專家們大致認為，緊急使用許可、經營領導力、失敗案例研究等是韓國產品獨有的優勢。

實際上，Kogene Biotech、Seegene、Solgent、Labgenomics等韓國開發企業的新冠病毒診斷工具的使用，都得到了食品醫藥品安全處的緊急使用許可。「緊急使用許可制」是在中東呼吸綜合症（MERS）之後為了免除急需使用的醫療器械的許可而引入的制度。

判斷出新冠肺炎將會流行，著手進行開發的經營領導力也發揮了作用。生物產業相關人士解釋說，「目前歐洲等生物發達國家的大型企業著手開發本身就很晚，但決策遲緩的缺點阻礙了他們的發展。」

西江大學名譽教授李德煥解釋：開發診斷工具的生物風險企業經營者們事先對新冠病毒也進行了研究，這是非常正確的。診斷設備企業平時一直對能夠迅速擴散的H1N1流感和新冠病毒進行研究，即使不能馬上獲得利潤，經營者們也投入研究力量，這種慧眼發揮了作用。他解釋說，之所以能與中國等其他國家的診斷工具不夠精確、可能引起不滿不同，是因為平時拉開了技術差距。

韓國 新冠肺炎 文在寅

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