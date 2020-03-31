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評論：特朗普應對疫情的失敗

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美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

特朗普幾乎每天舉行新冠疫情記者會，但對於想了解事實和對策的人可說是難以忍受，因為這位總統只是為了展現自信和決策權。他每次出現，都散布「半真相」甚至徹頭徹尾的謊言，還攻擊在場提問的記者。他給出的信息自相矛盾，而他這種危機處理的方式，代價可能是許多美國人的性命。

美國情報機構早於1月警告疫情來襲，可是特朗普視而不見。直至疫情因缺乏測試而急促傳播，他仍然聲稱一切都在掌控之中，現在更自詡「戰時總統」，正與無形的敵人作戰。但在危機中展現決心和勇氣丶安撫民心的，並不是川普，而是身處疫情中心的紐約州州長丶民主黨人古莫（Andrew Cuomo）。

自相矛盾的信息

當前紐約州和美國各地確診病例不斷攀升，醫院被推到了崩潰邊緣，但特朗普只希望恢復經濟。醫院裡呼吸機短缺，紐約市的醫生即將面臨要決定救誰丶放棄誰的局面，但特朗普還在喋喋不休說要讓復活節的教堂聚會滿座。

川普支持率上升

上周六，特朗普宣布白宮正考慮封鎖紐約丶康乃狄克州和新澤西州， 但短短幾個小時後就說他收回這個想法。緊接著美國疾病控制預防中心（CDC）則向受影響地區發出指引，呼籲居民減少不必要的出行。有報導指，紐約州州長古莫表示收到不少紐約市民來電，他們感到恐慌，正考慮在短時間內逃離該市。

以上一切都讓人不禁疾呼：「美國人，你們投票把誰選進白宮的？」

盡管如此，特朗普的支持率還在上升。國難當前，民眾往往感到恐懼而仰賴總統，特朗普說，美國在這場危機中會變得更強大，因為美國是美國，是可以戰勝一切的偉大的國家。正當大家覺得他在危難中展現出悲痛和信心，總算做到總統的角色，很可惜這些時刻通常只維持幾分鐘，接著他又吹噓記者會收視率丶抱怨傳媒和州長不給面子，再次證明自己只會自吹自擂。

但特朗普支持者毫不在乎，他們相信「他們的」總統，畢竟美國國會上周通過了經濟刺激方案，大多數美國公民即將收到政府給的一張1200美元支票。有傳聞指特朗普希望支票上有他的簽名，說白了這是收買人心的最佳方法。

經濟刺激方案還包括為雇員提供的數十億美元的援助，以及為小型企業丶醫院以及航空業等受重創的行業，提供補助金和貸款。

總統寶座爭奪戰

為了讓美國度過經濟難關，民主黨和共和黨人都花費很多功夫促成法案通過。對於一向以經濟增長和股市為榮的特朗普，這似乎是首要工作，按其邏輯，如果能趕在11月選舉前讓經濟回暖、失業率回落，他的選民將繼續支持他。

另一邊廂，其對手丶前副總統拜登則舉步維艱，他在疫情中表現得更專業和富同理心，但在這種危機中光靠這一點無甚幫助。疫情當前，大家都把目光轉向白宮裡的領袖，如果美國能撐過這場危機，特朗普很有可能在11月再次當選總統。

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