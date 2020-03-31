美將槍械店列必要行業！川普政府說抗疫期可照常開門賣

美聯社報導，美國總統川普領導的政府已裁定，槍械店被歸類為居家防疫期間必須維持開門營運的重要行業。

呼籲槍枝管控的團體稱此舉是將利潤置於公共衛生之上。

經過美國全國步槍協會（NRA）、全國射擊運動協會 （NSSF）和其他槍枝團體數日來的遊說，國土安全局（DHS）周末發布了公告，聲明槍械經銷商應與生鮮蔬果店、藥局和醫院一樣，被視為提供必要服務的商家，可持續開門營業。

國土安全局表示，此一裁決非強制規定，僅在各州、城市和鄉鎮權衡防疫措施時提供做為準則。

最近幾周，槍枝銷售已大幅飆升。做為衡量槍枝銷售數量主要溫度計，1月和2月的背景查核創下歷史新高，推升因素有可能是受到今年總統大選年的影響。自從疫情爆發以來，槍械店大排長龍，槍枝和彈藥都熱賣。

根據聯邦數據，3月16日的背景查核人數較一年前暴增300%，該數據會與代表槍枝製造商的NSSF共享。根據NSSF發言人奧利佛，自2月23日以來，每一天的背景查核都大約是2019年同期的兩倍。