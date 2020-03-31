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美將槍械店列必要行業！川普政府說抗疫期可照常開門賣

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國總統川普政府將槍械店歸類為居家防疫期間必須維持開門營運的重要行業。路透
美國總統川普政府將槍械店歸類為居家防疫期間必須維持開門營運的重要行業。路透

美聯社報導，美國總統川普領導的政府已裁定，槍械店被歸類為居家防疫期間必須維持開門營運的重要行業。

呼籲槍枝管控的團體稱此舉是將利潤置於公共衛生之上。

經過美國全國步槍協會（NRA）、全國射擊運動協會 （NSSF）和其他槍枝團體數日來的遊說，國土安全局（DHS）周末發布了公告，聲明槍械經銷商應與生鮮蔬果店、藥局和醫院一樣，被視為提供必要服務的商家，可持續開門營業。

國土安全局表示，此一裁決非強制規定，僅在各州、城市和鄉鎮權衡防疫措施時提供做為準則。

最近幾周，槍枝銷售已大幅飆升。做為衡量槍枝銷售數量主要溫度計，1月和2月的背景查核創下歷史新高，推升因素有可能是受到今年總統大選年的影響。自從疫情爆發以來，槍械店大排長龍，槍枝和彈藥都熱賣。

根據聯邦數據，3月16日的背景查核人數較一年前暴增300%，該數據會與代表槍枝製造商的NSSF共享。根據NSSF發言人奧利佛，自2月23日以來，每一天的背景查核都大約是2019年同期的兩倍。

槍枝 疫情

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