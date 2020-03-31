面對川普，他總是吃「誠實豆沙包」！美版陳時中如何成為民眾心靈寄託

摘要 1.美國防疫主將、國家過敏與傳染病研究院院長弗契（Anthony S. Fauci），總是坦率、直白的說明疫情，他是如何面對愛發豪語的總統川普？

肺炎疫情在美國延燒，總統川普與副總統彭斯領軍的疫情指揮小組跟台灣一樣，天天開記者會，而美國國家過敏與傳染病研究院院長弗契（Anthony S. Fauci），總是站在總統身旁。

根據《CNN》，這不是弗契第一次擔當防疫主將。上一次是面對愛滋病疫情，當時的美國政府和現在的局勢類似，有兩個要素：造成大流行的病毒和過分輕忽的政府。當年雷根政府後知後覺，要不是弗契與時任衛生局長埃佛列庫柏（C. Everett Koop）盡責的帶頭防疫，當時的疫情恐怕會更嚴重。

現任美國總統川普，喜歡在推特或公開場合發豪語已不是新鮮事，但在疫情期間，民眾需要的是真實、透明的資訊，弗契深知這點。

「你不會想和總統站在對立面，但也要記得，永遠不能破壞自己的職業道德。」弗契在一次採訪中告訴《POLITICO》。「你得在面對上司和說真話之間保持平衡。」他說。《紐約時報》（The New York Times）評論，當弗契的想法與總統相牴觸時，他總會盡量做到圓融。

「我不會表現得很剛硬，讓總統難堪，我只是想依據科學根據和數據，把事實弄清楚。」弗契如此告訴《紐約時報》。

根據《科學》（The Science）雜誌專訪弗契，問起川普經常發表非事實評論時都會怎麼做，他回答：「我不會即刻打斷他，但我會告訴適當的人，請他轉告總統，或是在輪到我發言的時間，說出事實。」

事實也證明，這位經驗豐富的醫生，一點也不怕當面反駁川普！21日白宮疫情簡報會中，川普堅稱用以治療瘧疾的羥氯奎寧對疫情有幫助，弗契像吃了「誠實豆沙包」，直接了當地回應，「答案是不。您所說的都只是傳聞，若沒有對照臨床試驗，就不能肯定有療效。」直接打臉川普。川普則是傲嬌的繼續表示，不信新冠肺炎無藥可醫，「我們應該試試，這是很有效的藥。」

就像這樣，當川普用不太科學的說法，粉飾美國的疫情狀況時，弗契會即刻矯正視聽，但他事後也表示，總統想安撫恐慌的國民，讓大家保有希望，是合理的事，但自己得以一名科學家的角度提供正確資訊。

弗契在採訪中，仍不忘讚美川普幾句：「他（川普）喜歡按自己的意思行事，自我風格強烈，我們之間難免有意見不合的地方，但基本上，他還是會聽我的意見。」

這位說話直白，帶著濃重布魯克林口音的科學家，從愛滋病病毒、伊波拉病毒、茲卡病毒到現在新型冠狀病毒疫情爆發，他始終以一種坦率而令人安心的方式談論疫情以及將來可能的威脅，成為民眾處於公衛風險下的心靈寄託。

（參考來源：CNN、The New York Times、POLITICO、The Science）

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