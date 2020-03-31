美元反彈止住五連跌 歐元隨歐盟非核心國家債券下跌
美元全面走升，歐元在主要貨幣中表現落後，歐盟非核心國家債券殖利率上升，但加幣和北歐貨幣表現最差。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一上漲0.8%至99.181，結束五連跌。川普放棄復活節復工目標，警告美國死亡病例可能高達十萬。
OANDA策略師 Edward Moya說：「其他央行也開始跟進，像新加坡就調整其匯率區間。全球所有跟進的寬鬆措施都為美元帶來反彈動力。」
歐元兌美元下跌0.9%至1.1044，上周上漲4.2%。義大利把抗疫限制措施延長到至少復活節，不過義大利新增病例數降至近兩周最低。
美元兌加幣升1.2%，至1.4158左右。知情政府官員透露，截至3月25日的10天內，約155萬加拿大人申請失業救濟。
英鎊兌美元跌0.4%，至1.2408左右，一度下跌1.1%。美元兌日圓下跌0.1%，至107.87左右。香港經紀商說，日本企業在會計年度末了匯回海外資金以及主權需求支撐日圓。
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