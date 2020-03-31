美元反彈止住五連跌 歐元隨歐盟非核心國家債券下跌

儘管大多數美國人待在家裡抗疫，但也有約數百萬人進行「大遷徙」──包括大學生和年輕人開車上路，重回父母「空巢」的家，以及中年人前往雙親的退休社區，進行大團聚──這可能讓美國人的生活地點和方式出現重大變化...

2020-03-30 14:44