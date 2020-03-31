快訊

仍籲「沒事不用戴口罩」 WHO：戴錯會造成反效果

從不要不急到首都極限？東京「防疫自肅」的城市目擊

美元反彈止住五連跌 歐元隨歐盟非核心國家債券下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元普遍走強，兌加幣升值1.2%最大。路透
美元普遍走強，兌加幣升值1.2%最大。路透

美元全面走升，歐元在主要貨幣中表現落後，歐盟非核心國家債券殖利率上升，但加幣和北歐貨幣表現最差。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一上漲0.8%至99.181，結束五連跌。川普放棄復活節復工目標，警告美國死亡病例可能高達十萬。

OANDA策略師 Edward Moya說：「其他央行也開始跟進，像新加坡就調整其匯率區間。全球所有跟進的寬鬆措施都為美元帶來反彈動力。」

歐元兌美元下跌0.9%至1.1044，上周上漲4.2%。義大利把抗疫限制措施延長到至少復活節，不過義大利新增病例數降至近兩周最低。

美元兌加幣升1.2%，至1.4158左右。知情政府官員透露，截至3月25日的10天內，約155萬加拿大人申請失業救濟。

英鎊兌美元跌0.4%，至1.2408左右，一度下跌1.1%。美元兌日圓下跌0.1%，至107.87左右。香港經紀商說，日本企業在會計年度末了匯回海外資金以及主權需求支撐日圓。

義大利 復活節 香港

延伸閱讀

封城措施奏效 義大利疫情初露緩和跡象

新加坡民眾窗前集體鼓掌 為抗疫勇士加油打氣

大陸債被「禁」 中信中國美元IG債ETF申請下市

疫情之下現金為王 大企業不惜成本瘋狂舉債

相關新聞

川普嗆拒付維安費 哈利帥回：不用你幫

美國總統川普廿九日表示，不會替來到美國的英國哈利王子和妻子梅根支付維安費用。哈利夫婦立刻回應說，本來就不打算向美國政府要求維安資源。

美Uber駕駛曝慘況：上萬元收入歸零 彷彿911景況重現

美國本月稍早對新冠肺炎疫情的討論持續升溫時，在俄亥俄州哥倫布市擔任Uber合作駕駛的李奇懷恩想出一個辦法，希望自己能繼續...

疫情籠罩 網上立遺囑激增

隨著新冠病毒急劇蔓延，美國確診人數超越中國成為全球最多的國家，民眾為防萬一，紛紛立下遺囑。即使現在律師也辦不了立遺囑服務，民眾仍可在網上得到服務。

急診室如戰場防護設備極缺 醫護人員怒嗆如待宰羔羊

為因應新冠肺炎疫情的擴散，醫護人員除工作時間被迫延長，防護裝備更面臨短缺，許多醫護人員因無適當防護措施而感染，甚至因此喪命；隨著染病去世同仁愈來愈多，醫護人員除擔心自身安危，抗議聲浪也愈來愈大。

醫療物資不足 佛奇：美國恐死10-20萬人 數百萬人染疫

白宮抗疫因應小組重要成員、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)29日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時提出警告表示，由於醫療物資嚴重短缺，新型冠狀病毒大流行可能在美國導致10萬人至20萬人喪生，遭到病毒感染的民眾則高達數百萬人。

川普推瘧疾藥物治新冠肺炎 美國當局准有限使用

美國總統川普日前力推兩種抗瘧疾藥物用來治療新冠肺炎，美國食品暨藥物管理局（FDA）已經發布聲明，同意有限緊急使用氯奎寧與...

逃離城市躲鄉村避疫 美現大遷徙

儘管大多數美國人待在家裡抗疫，但也有約數百萬人進行「大遷徙」──包括大學生和年輕人開車上路，重回父母「空巢」的家，以及中年人前往雙親的退休社區，進行大團聚──這可能讓美國人的生活地點和方式出現重大變化...

酸川普用疫情兌現美國第一 希拉蕊被罵翻

美國的新型冠狀病毒疫情大爆發，前國務卿希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）推文酸總統川普「果然承諾美國第一」，...

戰疫又要顧娃 全美各州幫第一線醫護人員托兒

新冠疫情肆虐，全美許多地區學校停課，許多第一線醫護人員面臨既要戰疫又要照顧小孩的窘境，為此各州、地方政府及慈善家正在設法，為這些重要崗位員工

瑞德西韋擴大配給 美醫師可開處方

正在試驗治療新型冠狀病毒感染疾病的藥物瑞德西韋(Remdesivir)需求量大增導致停售一周後，醫師終於能透過擴大配給方案取得這種藥物

「科幻電影場景」成防疫指揮站 美軍進駐夏延山碉堡防官員染病

美國新冠肺炎日益嚴重，且疫情暫時看不到盡頭，美國軍方日前也傳出有軍人確診，也令他們對新冠病毒嚴陣以待。美軍北方司令部（U.S. Army’s Northern Command）將部分人隔離在科羅拉多州的夏延山碉堡（Cheyenne Mountain bunker），以防止重要戰略人員染病。

披薩店老闆借錢保員工2個月薪水！ 顧客踴躍下訂單力挺

受新冠肺炎疫情影響，許多商店裁員、關閉，導致大量民眾失業。不過，美國紐澤西一間披薩店老闆堅持和員工共渡難關，為了員工生計...

熱門新聞

經濟解析／不出幾周 油市將面臨比油價下跌還可怕危機

泰王攜20名妃嬪赴德國高級酒店避疫 民眾不滿：我們為何需要國王？

英國方艙醫院「超高年薪」徵才 護士母氣炸：憑什麼？

逃離新冠病毒 美國人出現2020年大遷徙

她花逾3萬元囤積生活物資引正義魔人飆罵 真相曝光眾人暖哭

哈利梅根移居加州震驚王室 稱維安費用全自付

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。