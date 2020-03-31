對抗新冠肺炎疫情 餐飲業者的求生武器是這個！

由於新冠肺炎疫情升溫，美國許多州已下令禁止餐廳內用，承受巨大衝擊的餐廳業者，或許得靠一個將近90年前的發明才得以生存。

華爾街日報報導，政府為防堵疫情，禁止在餐廳內用餐，業者勢必將蒙受上億美元的業績損失。這時候「得來速」可說是餐廳業者僅存能觸及消費者的方式。

得來速銷售占比已高達70%的麥當勞、漢堡王和肯德基等大型速食連鎖店，在這場危機中占據較佳的位置。

在得來速點餐的消費者，不需和服務生近距離接觸，也不必進到餐廳內，能將暴露病毒的風險降至最低。

雖然餐飲外送銷售日益成長，但仍比消費者在外帶和得來速的花費還少，原因是多數用餐者較熟悉外帶和得來速，也不需額外付費。市調業者NPD集團資料顯示，到今年2月止的過去一年，消費者在得來速消費金額達到830億美元；相較下，餐飲外送消費不到200億美元。

沒有得來速的餐廳業者，尤其是休閒餐飲連鎖業者，面臨最嚴重的威脅。例如德州鮮切牛排（Texas Roadhouse）等過去只能內用的連鎖餐飲店，設立臨時搭建的得來速，試圖招攬一些生意。

其他如橄欖園（Olive Garden）母公司達登餐飲業者、和Applebee母公司Dine Brands Global，則紛紛向銀行提取信用額度。芝樂坊餐廳（Cheesecake Factory）和J. Alexander's Holding，則已讓成千上萬的員工放無薪假，因為在餐廳內用的人數受疫情衝擊而銳減。

擁有150間餐廳的Ed Doherty表示，自內用禁令實施以來，他名下位於新澤西和紐約的餐廳業績慘跌約85%。在疫情爆發前，他的餐廳業績很少來自外帶。