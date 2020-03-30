疫情籠罩 網上立遺囑激增

隨著新冠病毒急劇蔓延，美國確診人數超越中國成為全球最多的國家，民眾為防萬一，紛紛立下遺囑。即使現在律師也辦不了立遺囑服務，民眾仍可在網上得到服務。

過去兩星期，網上提供立遺囑服務的用戶呈爆炸式增長。位於波士頓的Gentreo 公司，一個星期內，民眾填寫遺囑激增143％，聖地牙哥的Trust＆Will用戶增加了50％。

Trust＆Wills創始人兼首席執行官巴寶(Cody Barbo)表示，激增的群體中，以家有未成年子女或是50歲以上的人為主。因為他們擔心一旦染上新冠病毒會死去，所以先說明身後事。

在過去幾年，線上遺產規畫公司紛紛出現，提供一種廉宜、簡便的方法，立下具有法律約束力的遺囑。在大約30分鐘內，用戶可以詳細說明，對生命結束後的願望，確保亡故後，從財物到未成年子女，都能交給合適的人。

根據網上公司Caring.com的調查，只有37％的美國人立有遺囑，因此在提供遺囑服務方面，存有很大的商機。 用戶不用找律師，也不用跟幾乎不認識的人談論死亡，在家中就可完成整個過程，收費在39到399元之間，具體取決於這種產品的內容，費用遠遠低於律師的收費。

但是隨著網上立遺囑漸受歡迎，愈來愈多律師反對使用這種方式。律師指出，自行立遺囑和網上立遺囑若未符合各州的法律規定，將難獲法院承認。