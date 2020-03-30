急診室如戰場防護設備極缺 醫護人員怒嗆如待宰羔羊

為因應新冠肺炎疫情的擴散，醫護人員除工作時間被迫延長，防護裝備更面臨短缺，許多醫護人員因無適當防護措施而感染，甚至因此喪命；隨著染病去世同仁愈來愈多，醫護人員除擔心自身安危，抗議聲浪也愈來愈大。

紐約儼然成為新冠肺炎重災區，在布魯克林(布碌崙)一家醫院擔任急診室醫生的艾芮比亞‧蒙列特(Arabia Mollette)形容，急診室有如戰場，她說：「我們設法不讓頭淹進水裡溺死，但我們真的很害怕；當我們替人們爭取生命每分每秒的機會時，我們也在替自己奮鬥。」

蒙列特工作的醫院Brookdale and St. Barnabas醫院，目前都面臨氧氣瓶和呼吸器匱乏，病床也無時無刻地被病人占滿；但蒙列特心裡明白，這些病人很可能因為醫療不足而失去存活的機會，蒙列特說：「每個病人都會讓我聯想到家人，這讓我覺得痛心。」

曼哈頓一家醫院的護理長凱利(Kious Kelly)48歲染疫身亡，造成醫護人員集體抗議，且抱怨防護衣和醫療口罩等配備不足；社群媒體上也充滿許多貼文充斥醫護人員的不滿，甚至在網路上還瘋傳一張醫護人員只能將就把垃圾袋當作防護衣穿在身上的照片，掀起輿論的關注。

紐約的精神科住院醫師安德魯(Andrew)義憤填膺地表示，當前線人員無法受到應有的保護，就如同「待宰的羔羊」；他也說，不只是醫生和護士有感染風險，醫院內所有員工甚至包括清潔人員，都暴露在感染的風險之下。

全國第二大災區的華盛頓州首府西雅圖，一名匿名護士現在每天在醫院門口替進出的病人進行篩檢，但是她不敢告訴她的家人，更不希望讓家裡的孩子擔心。

然而這名護士向媒體透露，院方僅讓工作人員提供餐巾紙給有出現症狀的病人來遮掩口鼻，但該名護士執意違反院方的命令仍提供口罩給需要的病人，她說：「我們沒有遠距的紅外線溫度計，因此我們勢必會和病患近距離的接觸，但我們也沒有足夠的口罩，所以院方也只能這麼建議。」