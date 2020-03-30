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醫療物資不足 佛奇：美國恐死10-20萬人 數百萬人染疫

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
白宮抗疫因應小組重要成員、國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)。 歐新社
白宮抗疫因應小組重要成員、國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)。 歐新社

白宮抗疫因應小組重要成員、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)29日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時提出警告表示，由於醫療物資嚴重短缺，新型冠狀病毒大流行可能在美國導致10萬人至20萬人喪生，遭到病毒感染的民眾則高達數百萬人。

紐約求援 醫療供應即將用完

包括紐約、紐奧良在內的主要城市都已經紛紛告急，當地政府首長表示，醫療供應即將用完，迫切需要援助。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)便說，再過短短幾天，紐約就會需要添增數百台人工呼吸器，在4月5日之前也需要更多口罩、防護衣等醫療物資。

佛奇29日在CNN節目「美國國情」上表示，疫情造成全美數百萬人死亡是不可能，最可能的死亡人數將落在數十萬人，並稱目前全美約有56%新感染案例來自紐約市。「根據我們現在看到的情形，我會說有10萬到20萬人死亡。」

全美新冠病毒(COVID-19)死亡人數在29日已超過2400例，數字幾乎是前兩天的翻倍，如今確診案例也已突破14萬例。根據聯邦疾病防治中心(CDC)網站統計數據，從2010年迄今，每年美國約有1萬2000人至6萬1000人之間因流感而死亡；1918年至1919年之間的西班牙流感大爆發，在美國則造成67萬5000人死亡。

加州 聯邦170部故障呼吸器待修

全州人口達4000萬的加州，倘若確診患者人數爆增，恐讓醫療系統難以負荷。過去幾天，加州已經大幅提高檢測數量，並且開始未雨綢繆，大量添購人工呼吸器並且修整老舊的人工呼吸器。

加州州長紐森(Gavin Newsom)28日表示，接獲聯邦政府從國家戰略儲備庫送來的170部故障人工呼吸器。位於加州聖荷西(San Jose)的電池製造商布隆科技(Bloom Energy)的工程師團隊，正與時間賽跑中，要盡快把這批呼吸器修好，在30日之前送到南加州。

白宮抗疫因應小組成員博斯(Deborah Birx)28日晚間接受福斯新聞網(Fox News)專訪時表示，全美民眾一定要確實遵守衛生機關發布的防疫命令。

博斯說：「就算你不曾去想，但病毒確實存在。我們並不認為有哪個城市能夠倖免。」她也表示，川普總統希望全體美國人民都知道病毒在哪裡，以及病毒正朝哪裡迅速擴散著，他覺得每一個人都要所有警覺。」

紐約 白宮 流感

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