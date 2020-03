戰疫又要顧娃 全美各州幫第一線醫護人員托兒

新冠疫情肆虐,全美許多地區學校停課,許多第一線醫護人員面臨既要戰疫又要照顧小孩的窘境,為此各州、地方政府及慈善家正在設法,為這些重要崗位員工,提供托兒服務,讓他們能無後顧之憂,專心在協助病患。

美聯社29日報導,紐約市教育局長已呼籲志工前往應急托兒中心;康乃狄克州一位避險基金億萬富豪已允諾,提供300萬元給各中心,以便照顧醫院員工子女。而在明尼蘇達州,一群護校志願生已自行排班,輪流照顧第一線醫護人員的小孩。

科羅拉多州立大學及耶魯大學研究員分析美國人口普查數據,認為全國人口最密集區裡,隨著疫情加劇,至少350萬醫護人員的子女最後需要臨時托育服務。

耶魯大學兒童精神病學及心理學教授紀理延(Walt Gilliam)表示,目前醫護及其他重要崗位人員若是無法取得托兒服務,只怕很多染疫病人會喪生;他表示,聯邦提出指南並統合托兒服務,有迫切需要,目前各地人員沒有任何資源,只能自行設法解決這個問題。

由疫情重災區的紐約、華盛頓、加州到密西根、伊利諾、麻州、科羅拉多及佛蒙特州,愈來愈多州民選官員已承諾,要想方設法為第一線醫護人員提供托兒服務。醫護人員經常排班,每班達12小時。

包括紐約、密西根、德拉瓦及馬里蘭等州為托兒需求大增而預做準備,已暫時放鬆某些托兒管制,比如分區規定及教育要求。密蘇里州已豁免托兒人員得不受社交距離規定所限,另准許他們的工作時數得增加三分之一。包括俄亥俄等州,正頒發應急托兒執照,給以往沒取得執照的人。

只是「全國幼兒教育協會」(National Association for the Education of Young Children)執行長芮安.阿爾文(Rhian Allvin)表示,自己很關切各州放鬆旨在保護兒童的法規,她認為這時候更該考量到孩子們的安全及健康。