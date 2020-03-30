瑞德西韋擴大配給 美醫師可開處方

正在試驗治療新型冠狀病毒感染疾病的藥物瑞德西韋(Remdesivir)需求量大增導致停售一周後，醫師終於能透過擴大配給方案取得這種藥物。

川普總統10天前說瑞德西韋「有希望」治療新冠肺炎，但目前仍無資料顯示其是否安全有效；此藥原先是可望治療伊波拉(Ebola)與馬堡病毒(Marburg)疾病。

吉利德科學(Gilead Sciences)執行長歐戴(Daniel O`Day)28日發表公開信宣布，該公司將在現行六項新冠肺炎治療臨床試驗之外，再次提供瑞德西韋；該藥將透過政府核准的「擴大配給」方案分發，而該方案允許醫院或醫師申請為同時治療多位重症患者緊急使用瑞德西韋。

瑞德西韋只能透過靜脈輸液提供30至120分鐘，不能以藥丸或注射方式使用。

此前該藥僅提供 「恩慈使用」(compassionate use)，要求每項申請都必須經過審核；該藥通常只保留給少數幾例使用。

該藥廠22日宣布在臨床試驗之外暫停受理新的緊急用藥申請，除了孕婦與兒童。

供應逾1000劑瑞德西韋後，該藥廠28日說已無力處理所有緊急需求，並將停止受理個人緊急需求，除了特定情況例外。

該藥廠說，擴大配給方案包括紐約州的二個地點、以及新澤西州和路易斯安那州的各一處，往後更可望增加更多。

該藥廠也說，孕婦與兒童仍須透過恩慈使用計畫用藥，因為此族群用藥相關資料非常有限，這樣將讓該公司完整評估藥效與風險，並追蹤收集安全資料。

目前相關臨床試驗尚無資料能告訴醫師，瑞德西韋是否真能治療新冠病患；歐戴說，總部位在加州佛斯特市(Foster City)的吉利德公司，希望在「接下來數周內」至少提供是否有效的初步資料。