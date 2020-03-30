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披薩店老闆借錢保員工2個月薪水！ 顧客踴躍下訂單力挺

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國紐澤西一間披薩店向銀行借錢保障員工薪水。圖為披薩店老闆之一麥可莫林。美聯社
美國紐澤西一間披薩店向銀行借錢保障員工薪水。圖為披薩店老闆之一麥可莫林。美聯社

受新冠肺炎疫情影響，許多商店裁員、關閉，導致大量民眾失業。不過，美國紐澤西一間披薩店老闆堅持和員工共渡難關，為了員工生計到銀行借錢，守住員工至少兩個月飯碗。

美聯社報導，莫林兄弟布萊恩（Bryan Morin）和麥可（Michael Morin）在紐澤西海岸經營Federico's披薩店，每年夏天都會有海灘訂單、冬天時店內則會坐滿客人。

許多店內員工服務已經超過10年甚至更久，主廚在兄弟的父親掌管餐廳時就已經開始服務，至今已有22年之久。

面對疫情，布萊恩誓言餐廳絕對不會裁員。布萊恩表示，「我是員工的供應者，提供他們薪水，如果他們沒了薪水，就無法支付房租、帳單、保險、油費等」。布萊恩決定為自己的員工做「正確的事」。

兩周前，他向銀行申請借貸5萬美元，承諾員工接下來至少兩個月不會失業，之後他將評估情況，但是承諾將會盡全力正常發放薪水。

兄弟兩人的承諾在社區獲得廣大迴響。許多訂餐顧客開始給予20%小費外，還會多給10美元現金給廚房員工。

除此之外，民眾也開始透過信用卡向披薩店訂餐，指定外送披薩到附近的醫院、警局、消防局、緊急醫療服務給在前線的醫護人員及其他員工。

上周光是兩天內，披薩店就接到將近4000美元訂單給予前線人員。布萊恩也在上周寄送30個免費披薩到澤西海岸大學醫院。

披薩店員工飛利浦斯（Kirsten Phillips）表示，「這是一個非常可怕的時期，許多商店大批裁員。老闆如此舉動讓人很意外，不過，老闆一直以來都非常照顧我們，或許這也是可預期到的。這是我做過最好的工作」。

薪水 疫情 失業

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