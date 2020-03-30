「科幻電影場景」成防疫指揮站 美軍進駐夏延山碉堡防官員染病

美國新冠肺炎日益嚴重，且疫情暫時看不到盡頭，美國軍方日前也傳出有軍人確診，也令他們對新冠病毒嚴陣以待。美軍北方司令部（U.S. Army’s Northern Command）將部分人隔離在科羅拉多州的夏延山碉堡（Cheyenne Mountain bunker），以防止重要戰略人員染病。

英國《每日郵報》報導，為了抵抗疫情，美國軍方將分成多支小隊，其中一支將派駐在夏延山碉堡。北方司令部及北美空防司令部指揮官歐蕭內西（Terrence O'Shaughnessy）在臉書直播中表示：「這些敬業的軍人離開家庭與世隔離，以確保他們可以保衛家園。」他稱這可能不是最佳，但卻是必須且最適合現今狀況的做法。

美軍會出此對策，是因為要確保人員能隨時監控疫情而不受疫情影響，不過是誰會進駐夏延山碉堡並非由歐蕭內西決定。另外若碉堡內有人員染病，會有一支由高階軍官組成的「第三小隊」到另一個祕密地點辦公。

夏延山碉堡於1966年落成，整棟碉堡建在夏延山底下610公尺處，並設有巨大的彈簧及厚重的鐵門，可以抵擋核彈攻擊及地震，是許多科幻電影場景的原型。而現在這棟碉堡除了進駐的軍官外不准任何人進入，防止新冠病毒進入設施。