逃離新冠病毒 美國人出現2020年大遷徙

儘管大多數美國人待在家裡抗疫，但也有約數百萬人進行「大遷徙」--包括大學生和年輕人開車上路，重回父母「空巢」的家，以及中年人前往雙親的退休社區，進行大團聚--這可能讓美國人的生活地點和方式出現重大變化。

原本住舊金山灣區的申特和帕莉諾，專為音樂家灌錄作品和安排音樂會場地，如今所有的音樂會都取消了，他們於是在灣區以南140英里遠、與世隔絕且僅有戶外廚房的度假小木屋住下來避疫。

非人口稠密城市的地點，例如海灘、度假村、山間小屋、鄉間農宅，都能吸引到想逃離疫情熱點的人。但他們在路上經常碰到阻撓，包括佛羅里達州力阻紐約客南下寄居親友家。佛羅里達列嶼（Florida Keys） 設有警察崗哨不讓外人進入，另有幾個島嶼也封橋擋病毒。

除健康考量外，遷徙者也希望找到可以賺錢的工作。他們形成了眼下這股遠離昂貴擁擠城市、改搬到較小鄉鎮和鄉間的潮流。

研究人口遷徙原因和方式的科特金（Joel Kotkin）說：「我們現在看到的移動不僅是對大流行病的一種反應。還有更深遠的影響，已展開的進程將加速。在家工作的潮流已經建立，小鎮已經變得更國際化，有更多更好的咖啡館和餐廳，而大城市是讓人望而卻步地昂貴。」

沒人認為城市會完全清空，但部分企業無疑會回顧這段被迫採取在家工作政策的時期，檢討他們也許不必為城中鬧區的辦公空間花那麼多錢。過去吸引人們聚居城市的文化活動，經過今春的經濟癱瘓以及對大型聚會的憂慮，要重回榮景恐怕有難度。

科特金說：「仍會有市中心。但人口分布不會那麼稠密，會比較分散。你不必再在難以負擔又過度擁擠的城市，以及無聊到難以想像的鄉下地方之間做選擇。會有較具吸引力的中間選項。」

不過，美國歷史就是一部移往城市的遷徙故事，經濟衝擊雖會改變人們住哪裡和如何生活的決定，但城市規劃專家佛洛利達（Richard Florida）表示，依過去經驗，疫情不太可能翻轉都市化趨勢，只會暫時性的讓都市房價變得較能負擔。

他並補充，城市可因應公衛憂慮調節擁擠情況，考慮更多開放空間和更寬闊的人行步道，而鄉間地區因為寬頻和健康照護等問題，想和城市競爭還有漫漫長路。