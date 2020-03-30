紐約多間華超將暫歇業引搶購潮 排隊三個小時才可入內

世界日報 / 記者顏嘉瑩／紐約報導
多間華人超市將於近日暫停營業，導致不少民眾憂心買不到食物排隊購物。(記者顏嘉瑩/攝影)
多間華人超市將於近日暫停營業，導致不少民眾憂心買不到食物排隊購物。(記者顏嘉瑩/攝影)

長長人龍在雨中站的等待進入超市購物。(讀者張Julie提供)
長長人龍在雨中站的等待進入超市購物。(讀者張Julie提供)

新冠肺炎影響，日前在華人圈傳出將有多間華人超市在近日暫停營業，造成不少民眾恐慌，趕緊到超市購物。有讀者分享，於29日到曼哈頓華埠多間華人超市，發現有開門的都大排長龍，也有超市為了控制人流、保持民眾安全社交距離，一次僅限五至十人入內購物，想要入內得排上約三個小時。

住在上東城的華人陳Anita表示，她日前得知多間華人超市即將暫停營業消息，恰巧家裡沒有華人的食物，於29日中午到華埠繞了一圈，發現僅有位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的德昌超市、喜士打街(Hester St.)的香港超市等有開門，其他店家幾乎全關。

陳Anita說，她看到人潮這麼多，基本上排隊者都有到50人，有人說要排三個小時才可以進去，於是她打消念頭、空手而返；「不一定要吃華人食物，還有很多食物可以替代，再者也有網購，不需要著急。」

同樣住在曼哈頓上東城的張Julie，也到華埠的華人超市購物，但同樣遇到大排長龍的場面；她說，雖然已經到了華埠，但自己沒有買什麼，「因為冰箱放不下」，見到華人搶購的畫面，她則認為「沒有必要」，「我家樓下是非華人的超市，每天早上7時半都可以看到大貨車來送貨，在危難時刻我們都要更清醒，不要再造成恐慌。」

攝影 新冠肺炎 香港 網購 社交

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