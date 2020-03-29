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紐約MTA主席費伊確診新冠肺炎 稱目前「感覺良好」

世界日報 / 記者顏嘉瑩／紐約報導
費伊接受新型冠狀病毒檢測，結果確診。(取自MTA flickr)
費伊接受新型冠狀病毒檢測，結果確診。(取自MTA flickr)

美國大都會運輸署(MTA)主席費伊(Patrick Foye)於日前接受新型冠狀病毒檢測，結果確診，目前已經隔離並在家繼續上班，現年63歲的他表示目前「感覺良好」；根據統計，截至26日止，擁有共有超過7萬名員工的MTA，有156名員工確診、1181名正在隔離。

根據MTA發言人柯林斯(Abbey Collins)的聲明，費伊在28日得知確診，目前正在家隔離且感覺良好，按照原先的安排繼續在家辦公；聲明中表示，費伊最後一次到辦公室在25日，為參加每月的董事會會議，當時有保持安全的社交距離，且無症狀。

聲明中表示，儘管確診，費伊首要任務仍是維護客戶和員工安全，並確保在疫情期間，醫護人員、急救人員和其他工作可以繼續使用大眾交通運輸工具上下班。

不過根據紐約郵報報導，儘管在會議中已經盡可能保持董事彼此間的距離，但在會後的記者會上，有相機捕捉到市捷運局總裁芬伯格(Sarah Feinberg)站在離費伊僅有幾呎的範圍內。

費伊為繼紐新航港局執行總監克頓(Rick Cotton)確診後，第二名感染新冠肺炎的高級運輸官員；克頓在本月8日確診，日前他表示已經完全康復。

事實上，在短短幾天內，MTA的一線員工確診病例數量倍增，增長率高達200%，比紐約州的增長率45%還要高出許多；截至26日，MTA有兩名員工病逝，另外還有156例確診、1181名隔離；其中市捷運局確診者有116例、隔離者464名，北線鐵路(Metro-North)三例確診、250名隔離，長島鐵路(LIRR)33例確診、225名隔離。

MTA在日前宣布，已購買至少7萬5000個醫療級口罩供員工使用，不過MTA員工的恐慌情緒也隨之高張；MTA安全主管華倫(Pat Warren)表示，MTA在員工調度上提供了靈活性，以減少需要到點上班的機組人員數量，但事實也證明，要在此非常時期繼續提供運輸服務已經成為挑戰，MTA自上周起宣布減少25%的地鐵、公車服務。

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