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無助！美國數百萬人一夜失業 救濟電話打不通

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
因新冠肺炎疫情爆發，數百萬名美國人失業。 法新社
因新冠肺炎疫情爆發，數百萬名美國人失業。 法新社

數百萬美國人因為新冠肺炎爆發在最近幾周失了業，突如其來的痛苦變化，讓他們既又害怕又迷惘；在有如自由落體般從正常到無助的錯愕情緒中，許多人竭盡所能地尋求經濟援助，但許多處於封鎖狀態的州，不是政府網站當機、就是電話滿線接不通。

「一切的變化似乎是在一瞬間發生，」 29歲的塔瑪拉·霍爾泰(Tamara Holtey)說。她原本在休士頓當會計，美國新冠肺炎疫情突然加劇的第二天，她就被解雇了。當時，她正搭著遊輪前往墨西哥。

房貸延繳 暫打消生小孩的念頭

現在，她花很多時間在家裡線上申請工作，並考慮延後一兩個月償還房貸，只是這樣就得支付更多利息。「我腦子裡不斷想著：我會失去房子嗎？我會失去一切嗎？」原本打算生小孩的她，已決定暫時打消念頭。

失業者對於最近的變化深感震驚，既要努力了解經濟停滯的程度，還得設法減緩病毒傳播。

和上一次經濟地震2008年金融危機不同，這一回連出去找工作都不行，因為大家必須得待在家裡。而被裁掉的不只他們自己，配偶、父母、兄弟姊妹和室友，甚至連老闆都可能沒了工作。

48歲的馬克·卡薩尼奇(Mark Kasanic)是克利夫蘭一家餐館上周裁掉的300名員工之一。他說：「沒有人想到事情會變成這樣。」現在他在家裡自己教他五歲和七歲的孩子，其中一個是特殊需要兒童。

解聘卡薩尼奇的人是布魯爾(Julian Bruell)，30歲的他與父親一起經營五家餐廳，目前只剩兩家營業，由30名員工負責外賣和外送。他的目標是在危機中保住餐廳生意。

但布魯爾說：「如果狀況持續到7月，有可能撐不下去。我只希望我們有個未來。」布魯爾已打算申請失業救濟。

救濟網頁 不是當機就是突消失

這時候，每個人都在設法尋求經濟救援。卡薩尼奇說，他花了幾個小時不斷撥打俄亥俄州政府電話，不是轉到後來斷線，就是一直打不通。他說他打了上百次電話都沒有未成功，會改在凌晨4時打電話。卡薩尼奇還說，上政府網站申請救濟也不容易，「不是當機，就是頁面突然消失。」他至今還在努力中。

突如其來的經濟無助感，似乎是普遍現象。兩周前，26歲的奧莉維亞·費南德斯(Olivia Fernandes)和丈夫都是邁阿密健身教練。兩周後，原本年薪7萬7000元的她，只能瘋狂上網申請失業救濟。其他的一切都停擺了。

假期泡湯 最後工資僅過去一半

費南德斯說：「眼看著一切剎時崩潰。我們只能互看對方說，『天哪，我們已經失去了一切。』」這對夫婦三年前結婚，正設法搞清楚目前的失業處境：下個月沒錢繳學生貸款、計畫多時要去巴西見公婆的假期泡湯。

此時是否去應徵沃爾瑪、克羅格(Kroger)和亞馬遜倉儲送貨員等「疫情高風險工作」，也成了常見話題。

42歲的耶茨(Scott Yates)是西維吉尼亞州大型酒店首席調酒師，目前正無限期休假中。看到沃爾瑪等公司大舉徵人，他說：「時薪只有13元，要是回家把病毒傳染給家人，大家都不能工作了。不值得。」耶茨有兩名兒女。27日，他領到最後一份工資，金額只有過去的一半。

但在難關之下，苦樂仍可能參半。60歲的瑪姬·莊斯頓(Maggie Johnston)是維吉尼亞州很受歡迎的Joe`s Inn餐館服務生。沒有什麼積蓄的她，很擔心失業後的生活。但在餐廳開放的最後一晚，有顧客遞給她一張20元鈔票，還附了紙條：「讓你度過難關用。」

還有人到GoFundMe網站上為餐館員工募款；截至27日已募到1萬7000元。莊斯頓還收到幾張支票，其中一張來自一位她並不認識的人。她的房東也已同意，她重返工作前可以只付一半租金。莊斯頓說：「我很感恩。」

失業 新冠肺炎 疫情

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