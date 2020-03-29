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第二波疫情直襲美國中西部 90%城市缺口罩

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合28日電
第二波疫情直搗美國中西部，調查發現90%城市缺口罩。 法新社
第二波疫情直搗美國中西部，調查發現90%城市缺口罩。 法新社

新型冠狀病毒開始從華盛頓州、加州、紐約州和新澤西州向外擴散，第二波疫情逐漸威脅中部地區人口，新興熱點區域包括密西西比州格林維爾(Greenville)、阿肯色州松崖(Pine Bluff)等小城市，以及路易斯安那州紐奧良(New Orleans)、威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)、密西根底特律和伊利諾州芝加哥等大城市。

新熱點州與地方領導人發現，他們無力應付猛攻而入的致命疫情，緊急向居民發出防疫指南與示警，而地方診所與醫院則缺乏防護性設備。

本周開始，原本無新冠肺炎案例的城市開始急遽大量增加確診患者；隨著疫情威脅擴大，州與地方官員的命令有時混亂又令人困惑，奧克拉荷馬州、麻州、南卡羅來納州與德州的州長與許多市長對居民的限制令相衝突，也使得地方官員面對複雜的醫療與經濟防疫建議時感到不知所措。

「全美市長會議」(United States Conference of Mayors)27日公布一份城市調查，發現儘管聯邦政府保證有足夠的醫療用品，但城市卻表示他們需要的設備遲未送達。

幾乎每一個國內城市都缺乏最基本的防疫物資；回應此調查近200個城市中，逾90%城市表示口罩供應不足，也有近90%城市缺乏個人防護設備。底特律需要1萬8000個手術口罩，俄亥俄州岱頓市(Dayton)需要20萬個N95口罩、15萬副手套和10萬個數位體溫計。

許多地方官員眼見新狀肺炎確診案例增加，卻苦於設下強硬防疫規定。在猶他州，鹽湖城市(Salt Lake City)民主黨市長艾琳·門登霍爾(Erin Mendenhall)已擬好緊急命令，要求民眾居家避疫，但可外出購買食品雜貨和藥物等，不過該命令仍未發布，因為猶他州共和黨州長郝博特(Gary Herbert)尚未對全州發布類似的命令。

許多新確診和死亡案例集中在中西部大城市。底特律青年慈善團體技工基金會(Skillman Foundation)主席唐雅‧艾倫(Tonya Allen)表示；底特律爆發疫情令許多居民不解，因為他們認為州與市府官員已早早採取防疫措施。

許多州與地方政府以驚人速度祭出居家避疫的命令，有些原本抗拒這項作法的州長也迅速改變心意。不過波士頓市長偉殊(Marty Walsh)表示，目前防疫最大挑戰來自白宮不一的訊息；川普總統希望國家迅速恢復運作，但偉殊表示如果民眾得到錯誤的安全感，國家病例只會不減反增。

底特律 疫情 口罩 新冠肺炎

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