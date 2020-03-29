快訊

防疫下一步？陳時中：「未維持適當社交距離者」擬開罰

指揮中心公布拖最久確診案268足跡 金山老街廟口肉羹和烏來

居家避疫期 美國民眾多睡少動

聯合晚報 / 編譯胡夢瑋／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，美國許多個州和城市下令居家避疫，而Evidation Health最新研究指出，美國人在疫情期間動得少睡得多。

CNBC報導，「COVID-19 Pulse」研究指出，美國當地時間24日民眾活動程度與1日相比下降39%。數據顯示，在紐約市政府下令居家避疫後，紐約市當周體能活動即下降10%。

另外，美國13日宣布國家緊急狀態後，民眾睡眠時間增加20%。數據顯示，美國每個州的居民睡眠時間皆增加10%，但夏威夷和阿拉斯加州除外。

Evidation指出，民眾遠距連絡醫療服務意願增加。30%參與調查民眾表示，若出現新冠肺炎症狀，計畫透過遠距醫療服務取代看診或前往急診室。

調查結果也顯示，49%參與調查民眾表示，過去一周來，焦慮感不斷上升，高於12日的29%。每個州都出現焦慮感上升的情況。

這項研究藉由Evidation Health的「Achievement」應用程式，調查美國50州將近16萬人，當中包括6萬8000使用者的體能追蹤數據。

新冠肺炎

延伸閱讀

3年前女兒亂入直播爆紅 美國教授一家再受訪笑談在家工作的辛酸

【台美經貿路3】來台加工再出口 美豬兩全其美的解方

案268出現七症狀屬嚴重肺炎 指揮中心：已轉加護病房

看診六次才通報 「醫師不是神」呼吸道症狀很常見

相關新聞

居家避疫期 美國民眾多睡少動

受到新冠肺炎疫情衝擊，美國許多個州和城市下令居家避疫，而Evidation Health最新研究指出，美國人在疫情期間動...

冠狀病毒疫情蔓延 針對亞裔美人仇恨事件激增

2019年冠狀病毒疾病全球蔓延，美國廣播公司新聞網（ABC News）從聯邦調查局（FBI）取得的資料發現，仇恨亞裔的犯...

居家避疫期 美國民眾多睡少動

受到新冠肺炎疫情衝擊，美國許多個州和城市下令居家避疫，而Evidation Health最新研究指出，美國人在疫情期間動得少睡得多...

復活節前復工？八成美國人反對

美國總統川普對國人公布的15天抗疫準則將於周一（30日）到期，川普將宣布新準則，他日前表示期盼在4月12日復活節前恢復經濟活動，復工復產，他的期盼是否會納入新準則，備受矚目。不過，全美80多萬醫生已表示反對，民調也顯示，八成美國人反對在復活節前復工。

當軍人頻染疫 五角大廈備戰能力受考驗

大型野戰演習取消、新兵召募站關閉…這也就算了，最讓五角大廈繃緊神經的是：軍艦、特戰部隊、阿富汗駐軍、新兵訓練中心確診數持...

造勢因疫情取消 拜登桑德斯線上談疫情兼拉票

不過3週前，美國前副總統拜登與對手桑德斯都還忙著舉辦大型造勢會，選情最激烈的時候，兩人一天跑兩州也是家常便飯

鐵窗裡的病毒苦力？紐約疫情下的監獄囚犯「防疫大趕工」

「防疫非常時期，奴役囚犯沒問題？」美國疫情嚴重暴衝的紐約州，確診病例已超過4萬人、死亡已知519人，是全美各州最慘重的地區。為了應急補充匱乏的防疫耗材，紐約州從3月中開始啟動監獄和矯治中心的受刑人勞動生產，趕工製作口罩和消毒洗手液。然而長久以來被外界詬病的監獄低薪過勞、有如現代美國奴隸制的勞動環境，在紐約疫情的當下又更蒙上了病毒威脅的陰影。為防止監獄內的群聚感染惡化，包括紐約州在內的各地監獄陸續釋放輕罪和高感染風險的囚犯，但此舉舒緩監獄人滿為患的壓力、又會否成為防疫破口？與此同時政府官方高調進行的受刑人趕工勞動，又存在那些低薪壓榨的問題？

紐約911電話被打爆 救護員面臨「優先救誰」抉擇

美國新冠肺炎疫情大爆發，紐約市的911緊急醫療救助系統面臨沉重壓力，救護員必須面臨「優先救誰」的抉擇，就此陷入道德難題。

抗疫不忘選舉！川普違聯邦準則 跑320公里為醫療船送行

美國總統川普28日親臨維吉尼亞州諾福克，在身後一整排美國國旗的襯托下，看著海軍醫療船安慰號（Comfort）開拔前往紐約...

星期人物／美防疫國寶 實事求是的傳染病專家佛奇

白宮的新冠肺炎疫情簡報會上，美國總統川普大談重啟經濟活動的優先必要性。記者冷不防冒出一句話問川普...

川普民調支持率創新高 首次超過反對意見

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）和華盛頓郵報廿七日公布的調查，多數美國人贊成川普對新冠疫情的因應措施，但百分之...

拜登抗疫「失聲」 反遭邊緣化

英國泰晤士報報導，新冠肺炎疫情震驚全美之際，民主黨總統參選人拜登沉默近一周，最後在德拉瓦州住處地下遊戲室重新露面並對全國...

熱門新聞

以色列成群蝙蝠暴斃從天而降 居民嚇稱「聖經預言成真」

美銀兩指標顯示：債市泡沫化 股市有望大反彈

失控女對食物狂咳高喊「我確診」超市下架全商品損失百萬

新冠肺炎衝擊！傳新加坡將關兩航廈 員工無限期放無薪假

拜登沒能趁疫情擴大時讓聲勢上揚 反遭邊緣化

川普民調支持率創新高 首次超過反對意見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。