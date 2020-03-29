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抗疫不忘選舉！川普違聯邦準則 跑320公里為醫療船送行

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國總統川普（左）28日親臨維吉尼亞州諾福克，為開往紐約的海軍醫療船「安慰號」送行。路透
美國總統川普（左）28日親臨維吉尼亞州諾福克，為開往紐約的海軍醫療船「安慰號」送行。路透

美國總統川普28日親臨維吉尼亞州諾福克，在身後一整排美國國旗的襯托下，看著海軍醫療船安慰號（Comfort）開拔前往紐約，藉此表達對該地的支持，即使他剛剛才宣布，正考慮對紐約大都會區三州，也包括紐澤西州和康乃狄克州部分地區在內，實施強制隔離。

川普大力宣傳，將為紐約增加1000張病床的安慰號，可為地區醫院加大收治量能扮演關鍵角色。但實際上，安慰號抵達後僅有些微助益，紐約州估計治療新冠肺炎患者共需要14萬張病床，遠高過平常有的5.3萬張病床。

這一趟飛200英里（約322公里）到維州海軍基地的行程，是川普九天以來首度離開白宮，但他決定操作成高調的作秀場面引發外界質疑此舉的安全性，以及在聯邦準則勸阻大部分旅行和超過10人的集會之際，他利用政府資源，反其道而行是否恰當。

民主黨籍的前維州州長麥考利夫說：「我們不需要川普來維州作秀。我們需要呼吸器且我們需要口罩，和美國其他每個州一樣。他應該留在華府，他的工作上。這完全是浪費時間。」他指出，總統到訪海軍基地意味，應解決公衛危機的官員必須「花時間幫川普連任作秀。他必須停止搞政治活動去領導國家」。

川普 紐約 海軍

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