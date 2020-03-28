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對抗病毒的軍事強人…看川普如何應對新冠肺炎

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美國總統川普。圖／德國之聲中文網
美國總統川普。圖／德國之聲中文網

美國總統川普不希望新冠疫情給他的國家以及自己帶來巨大打擊。為此他簽署了兩份重要的文件。

國防生產法

首先川普簽署了美國有史以來規模最大的一攬子救助計劃。根據該計劃，美國政府將提供約2萬億美元的緊急援助，幫助美國走出疫情危機。此外，川普還將啟動所謂的「國防生產法」，以此強迫汽車制造商通用汽車（GM）公司生產呼吸機。

該法律原本是一條戰時法規。但是現在它卻為總統提供了干預經濟活動的巨大可能性。川普在談到他採取這一步驟的理由時表示，通用汽車公司已經浪費了時間，而且沒有兌現為國家生產40萬台呼吸機的承諾。

相當於美國年產量三倍的呼吸機

川普說，在接下來的100天內，將通過購買或美國公司的加倍生產為美國額外增加10萬台呼吸機。川普在白宮表示，這是美國正常年份產量的三倍。川普還表示，美國並不需要所有這些設備，可以轉讓給英國和義大利一部分。

呼吸機目前在醫院中被大量用於治療新冠肺炎患者。特別是在疫情尤其嚴重的紐約州，醫生都在抱怨醫院的醫療能力不足。

召集預備隊員！

很長時間一直低估新冠病毒危害的川普早已意識到現在的局勢是多麼嚴重，因此他授權國防部長埃斯珀（Mark Esper）召集預備役人員服役。他在致國會兩院議長的信中說，此舉是為了支持現役部隊應對新冠危機。國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）也被授權召集海岸警衛隊預備役人員服役。海岸警衛隊隸屬於國土安全部，而不是國防部。

川普表示，例如可以從預備役隊伍中調集醫務人員。2014年爆發埃博拉危機期間，美國前總統–歐巴馬（Barack Obama）也曾授權國防部和國土安全部部長召集後備役人員服役。

目前，美國新冠病毒感染者人數已經超過十萬人。據約翰．霍普金斯大學公布的消息稱，星期五（3月27日）晚上死亡人數已達1544人。

盡快讓經濟活動「恢復正常」

這場危機威脅著川普11月再次當選的機會。川普還宣布，他將在下周初與專家對話，討論在抵制疫情的鬥爭中放鬆限制性政策的可能性。美國經濟應「盡快」重新恢復正常。川普補充說，但必須是以「有把握」作為前提。

然而批評人士擔心，一旦對部分地區的公民和公司的限制再次放鬆，病毒可能會再次迅速傳播。

李京慧 / 任琛（德新社、路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 川普 歐巴馬 白宮

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