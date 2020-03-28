拜登沒能趁疫情擴大時讓聲勢上揚 反遭邊緣化

英國泰晤士報報導，新冠肺炎疫情震驚全美之際，民主黨總統參選人拜登沉默近一周，最後在德拉瓦州住處地下遊戲室重新露面並對全國發表演說。德拉瓦州是實施居家避疫的其中一州。

拜登穿西裝打領帶，站在講台後以影子總統的架勢嚴肅地進行15分鐘的演說。「我們在每次危機中變得更強大，我們會再次變強。」

主要電視新聞網並未直播拜登的演說，反而選擇連線紐約州民主黨籍州長郭謨主持的每日記者會。紐約州是疫情傳播最快的州。更別說，美國總統川普定期召開疫情說明會，搶占媒體時段與版面。

77歲的拜登擊敗除了桑德斯外的黨內其他主要政敵後，陷入日益遭邊緣化的困境。有望在今年11月總統大選中挑戰現任總統川普的拜登面臨新的問題。桑德斯對「全民聯邦醫療保險」的主張在美國受疫情重創時有了新的意義，而郭謨則被力拱去選總統。

拜登也在參加電視節目時犯錯。他告訴美國有線電視新聞網（CNN），自己尚未接受新冠肺炎檢測，並立即咳了一聲，還用手摀住嘴。採訪者指正拜登應該用手肘摀住嘴。

其他人也質疑拜登為何花了一周才讓住處裝設直播設備。即使在安裝後，拜登嘗試使用的過程也絕非完美無瑕。拜登23日開始錄影時眼神還偏離鏡頭，詢問助理：「準備開始了嗎？」拜登沒有舉辦原定在24日進行的活動，25日的記者會也兩度推遲。

維吉尼亞大學政治學教授薩巴托表示，拜登在政壇打滾夠久，意味著他可承受一段時間的低能見度。「拜登有點從媒體淡出，但他待在政壇很久。我仍記得拜登29歲首度當選參議員的那一晚。那是1972年。」

薩巴托說：「如果要說多數美國人非常了解的政治人物，那就是拜登。比起川普，他們更清楚拜登這號人物。美國任何政治人物在當今兩極化的年代可能迅速在政壇消失。但拜登的選民不同。這或許是件好事。」

拜登缺乏公開競選集會給了他的團隊為全國競選活動做準備的機會。直至拜登本月3日令人驚豔的超級星期二逆襲前，競選團隊一直以少量資金營運，但現在他有足夠資金多雇用數十名員工。

過去這一周避開公眾目光的拜登也討論可能的副總統候選人搭檔，包括向前總統歐巴馬請益。他說會挑一名女性擔任副手，呼聲最高的包括曾在初選跟他槓上的加州聯邦參議員賀錦麗和明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查。