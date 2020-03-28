快訊

新冠肺炎衝擊！傳新加坡將關兩航廈 員工無限期放無薪假

知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

聽新聞
test
0:00 / 0:00

克魯曼：美經濟進入「藥物誘導昏迷狀態」 不宜激醒

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國新冠肺炎確診人數突破10萬人，躍為世界第一，但這顯然不是美國總統川普想要的「美國第一」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報專欄表示，疫情來勢洶洶，上周逾300萬名勞工申請失業救濟金，數目高得爆表，顯示工作流失速度遠比2008-2009金融海嘯最低潮時的情況（每月流失80萬個工作）糟糕。他指出，美國之所以陷入這種田地，川普和共和黨輕忽疫情威脅，難辭其咎。

美國已成為全球新冠疫情的震央，現在該緊急採取哪些行動亡羊補牢？ 克魯曼提出下列三要項：

一，全力把重要醫療器材運往最需要之處。

這包括醫護人員亟需的口罩和其他個人防護具，以及重症病患需要的呼吸器。當然，還需要擴大檢測規模。

川普之前面對多州抱怨口罩和檢測試劑短缺，川普曾以「我們不是運輸人員」回應，但克魯曼說，美國人不要他當「運輸員」，他只要當個「交通警察」、指揮物資運抵最需要的地方就好。這正是戰爭時期聯邦政府理應扮演的角色，而抗疫等同作戰。

二，務必減緩病毒傳播速度，這需要「社交疏離」，即避免人與人接觸造成傳染。

好消息是，美國許多州已採強行動停止無關緊要商業、禁止大型集會，並下達居家避疫令。

壞消息是，川普要求在復活節前「重啟」經濟活動，幾乎所有公衛專家都認為那會造成災難，克魯曼說，由此可見川普仍沒嚴肅看待這波疫情大流行。一些共和黨州長態度也很輕率，例如佛羅里達州長德桑提斯就依然拒絕關閉佛州海灘。

三，提供財務援助，協助家庭和企業度過無可避免的經濟萎縮期。

克魯曼指出，美國請領失業津貼人數暴增，反映的並不是傳統型經濟衰退；比較像是一場「藥物誘導性的昏迷狀態」，是為病患好而這麼做——這也說明為何川普敦促民眾快回工作崗位並不適當。然而，民眾無法工作期間，還是得填飽肚子。

好消息是，參、眾兩院剛通過一項歷史性的2兆美元法案，川普也已簽署。克魯曼指出，眾人稱之為「刺激」法案，其實這項法案主要內容是「災害紓困」：給家家戶戶補助款、加強失業救濟、資助醫院及疫情壓力緊繃的州，以及協助小企業生存的貸款。

克魯曼認為，這項法案絕非完美，有許多可能遭特殊利益團體濫用的潛在漏洞，但絕對比川普和其他共和黨人士數日前提出的想法好多了，主因是民主黨堅持此法必須協助最迫切需要幫助的人。

但這項法案無法防止更多人命喪病毒魔爪，畢竟新冠疫情迅速蔓延，讓醫療資源不足的醫院不勝負荷。川普蔑視專家意見，拒絕正視疫情威脅，已讓美國白白浪費了抗疫的黃金時期；現在若他再不嚴肅以對，反而對各州抗疫行動掣肘，就更可悲了。

川普 新冠肺炎

延伸閱讀

西雅圖臨時醫院備妥 華州州長為資源槓川普

美確診破10萬 川普簽2.2兆美元紓困案

說好的保持距離呢？15官員排排站川普背後

川普：百日造10萬台呼吸器 有餘可助歐洲抗疫

相關新聞

美醫護急缺人！華裔護士隔離不到14天被要求上班

新冠肺炎疫情在全美迅速升溫，在紐約市皇后區艾姆赫斯特一家安養院(nursing home)工作的華裔護士小Y近日也因接觸確診病例身體不適，現居家隔離中；她雖然憑藉中藥和休養目前已逐漸康復...

克魯曼：美經濟進入「藥物誘導昏迷狀態」 不宜激醒

美國新冠肺炎確診人數突破10萬人，躍為世界第一，但這顯然不是美國總統川普想要的「美國第一」。

美國民權運動領袖勞瑞辭世 享壽98歲

美國民權運動領袖勞瑞牧師（Rev. Joseph Lowery）今天與世長辭，享壽98歲...

儲存能量！美國民眾居家避疫期間睡多動少

受到新冠肺炎疫情衝擊，美國許多個州和城市下令居家避疫，而Evidation Health最新研究指出，美國人在疫情期間動...

比利時寵物貓染新冠肺炎 研判遭飼主傳染

比利時衛生官員今天表示，境內一隻寵物貓遭到飼主傳染，確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）

另類囤糧只為「牠」 美國貓狗飼料銷量狂增50%

新冠肺炎疫情蔓延，美國民眾除了搶衛生紙、乾洗手、生鮮雜貨之外，也開始囤積寵物飼料和用品。

美確診破10萬 川普簽2.2兆美元紓困案

美國總統川普27日多管齊下串連抗疫物資，簽署2.2兆美元的振興經濟方案，同時依據國防生產法，下令通用汽車（GM）增產對抗疫情所需的呼吸器。在美國各州嚴重缺乏呼吸器的情況下，川普表示，將支援英國、西班牙、義大利與德國等，他們都是美國友人。

疫情危機處理 德國義大利英國領袖逾7成民眾肯定

新冠肺炎疫情重創全球，考驗國家領袖危機處理能力。民調顯示，美國民眾對總統川普處理疫情滿意度僅49%，法國總統馬克宏44%...

羅德島「警」張 搜查紐約竄逃客

彭博資訊報導，為了防止紐約市居民逃到羅德島躲避新冠病毒疫情，羅德島警方27日開始攔下掛紐約市車牌的汽車，28日起國民兵將協助警方挨家挨戶搜查，找出從紐約來的人，強制自我隔離14天。

說好的保持距離呢？15官員排排站川普背後

英國首相強生27日宣布感染新冠病毒，他四天前宣布全英國人民除非必要待在家中，而且要保持社交距離，並禁止兩人以上的聚會。不過，他本人並未嚴格遵守保持社交距離，仍與首相府的親近幕僚，以及衛生大臣韓考克和英格蘭首席醫官惠提近距離接觸，韓考克已宣布感染，惠提也出現症狀。

美核准新冠快篩 5分鐘有結果

美國食品藥物管理局（FDA）27日核准一項新冠病毒快速篩檢方式，最快五分鐘即可取得結果，使用的科技與部分流感快篩相同。

2兆紓困案仍有漏洞 川普企業可趁機謀利

眾院27日表決通過高達2兆2000億元的紓困案，長達880頁的內容刻意不讓川普總統的家族企業有機會從中牟利；但華盛頓郵報報導，川普和女婿庫許納(Jared Kushner)的相關企業，仍能從中獲得補助和貸款。

熱門新聞

美21歲女鐵齒不遵守防疫建議 2天後染疫咳到喉嚨流血

2020日本最美女大生出爐 日網不買單：上屆比較優

川普簽署2.2兆美元振興經濟法案 下令增產呼吸器

英國王室三兄妹拍片為醫護打氣 網融化：好療癒！

南韓N號房40多歲會員跳河自殺 遺書稱：沒想到鬧這麼大

新冠肺炎疫情升溫 美股早盤重挫800點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。