克魯曼：美經濟進入「藥物誘導昏迷狀態」 不宜激醒

美國新冠肺炎確診人數突破10萬人，躍為世界第一，但這顯然不是美國總統川普想要的「美國第一」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報專欄表示，疫情來勢洶洶，上周逾300萬名勞工申請失業救濟金，數目高得爆表，顯示工作流失速度遠比2008-2009金融海嘯最低潮時的情況（每月流失80萬個工作）糟糕。他指出，美國之所以陷入這種田地，川普和共和黨輕忽疫情威脅，難辭其咎。

美國已成為全球新冠疫情的震央，現在該緊急採取哪些行動亡羊補牢？ 克魯曼提出下列三要項：

一，全力把重要醫療器材運往最需要之處。

這包括醫護人員亟需的口罩和其他個人防護具，以及重症病患需要的呼吸器。當然，還需要擴大檢測規模。

川普之前面對多州抱怨口罩和檢測試劑短缺，川普曾以「我們不是運輸人員」回應，但克魯曼說，美國人不要他當「運輸員」，他只要當個「交通警察」、指揮物資運抵最需要的地方就好。這正是戰爭時期聯邦政府理應扮演的角色，而抗疫等同作戰。

二，務必減緩病毒傳播速度，這需要「社交疏離」，即避免人與人接觸造成傳染。

好消息是，美國許多州已採強行動停止無關緊要商業、禁止大型集會，並下達居家避疫令。

壞消息是，川普要求在復活節前「重啟」經濟活動，幾乎所有公衛專家都認為那會造成災難，克魯曼說，由此可見川普仍沒嚴肅看待這波疫情大流行。一些共和黨州長態度也很輕率，例如佛羅里達州長德桑提斯就依然拒絕關閉佛州海灘。

三，提供財務援助，協助家庭和企業度過無可避免的經濟萎縮期。

克魯曼指出，美國請領失業津貼人數暴增，反映的並不是傳統型經濟衰退；比較像是一場「藥物誘導性的昏迷狀態」，是為病患好而這麼做——這也說明為何川普敦促民眾快回工作崗位並不適當。然而，民眾無法工作期間，還是得填飽肚子。

好消息是，參、眾兩院剛通過一項歷史性的2兆美元法案，川普也已簽署。克魯曼指出，眾人稱之為「刺激」法案，其實這項法案主要內容是「災害紓困」：給家家戶戶補助款、加強失業救濟、資助醫院及疫情壓力緊繃的州，以及協助小企業生存的貸款。

克魯曼認為，這項法案絕非完美，有許多可能遭特殊利益團體濫用的潛在漏洞，但絕對比川普和其他共和黨人士數日前提出的想法好多了，主因是民主黨堅持此法必須協助最迫切需要幫助的人。

但這項法案無法防止更多人命喪病毒魔爪，畢竟新冠疫情迅速蔓延，讓醫療資源不足的醫院不勝負荷。川普蔑視專家意見，拒絕正視疫情威脅，已讓美國白白浪費了抗疫的黃金時期；現在若他再不嚴肅以對，反而對各州抗疫行動掣肘，就更可悲了。