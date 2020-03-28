快訊

新冠肺炎衝擊！傳新加坡將關兩航廈 員工無限期放無薪假

知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美醫護急缺人！華裔護士隔離不到14天被要求上班

世界日報 / 記者張筠／華盛頓報導
華裔護士小Y近日因接觸確診病例身體不適，現居家隔離中，但隔離未滿14天她就接到通知，安養院希望她儘速回到崗位支援。示意圖，並非當事人。 路透社
華裔護士小Y近日因接觸確診病例身體不適，現居家隔離中，但隔離未滿14天她就接到通知，安養院希望她儘速回到崗位支援。示意圖，並非當事人。 路透社

新冠肺炎疫情在全美迅速升溫，在紐約市皇后區艾姆赫斯特一家安養院(nursing home)工作的華裔護士小Y近日也因接觸確診病例身體不適，現居家隔離中；她雖然憑藉中藥和休養目前已逐漸康復，但隔離未滿14天她就接到通知，安養院希望她儘速回到崗位支援。

紐約市早已成為全美疫情「重災區」，一名48歲的男護士因感染新冠病毒搶救無效日前去世，讓紐約市醫療及防護物資匱乏的窘態攤在世人面前，第一線抗疫的醫護人員面臨的威脅，也不斷增大。

小Y對本報表示，現在全市的醫療機構情況都不好，從大醫院到小診所，物資匱乏，檢測試劑也不足，醫護人員都不知所措。

她在安養院照顧的患者，多是需要長期照顧的病人，以及一些剛做完手術需要康復的民眾，年齡從30到80歲都有，「但很多人身體狀況較弱，在防護資源不足的情況下，非常容易被感染。」上周她所在樓層出現兩例確診。

「他們確診當天，我就發燒了，只好請假在家。」小Y說，現在已經沒有檢測了，但不斷有人出現發燒、咳嗽的症狀，「只有確診病例住在隔離病房，其他沒有檢測或結果還沒出來的患者全都待在一起；安養院空間有限，沒有單獨隔離的條件。」

她說，醫療物資急缺讓不少醫護人員焦急萬分，「感到很無力，每天只有一個口罩和護目鏡。」安養院也向社區尋求捐助，「社區還是非常關心，前兩天有人把一大箱口罩放在我們安養院門口，之後就跑了，我們也不知道該如何感謝。」

小Y本周因身體不適在家休息，陸續出現喉嚨痛、流鼻涕的症狀，而在得知有病患確診的當天，她也發燒到38攝氏度，因此立即向安養院請假，也致電聯邦疾病防治中心(CDC)，「對方告訴我，先在家隔離觀察，如果症狀嚴重再來檢測，因檢測試劑實在不夠。」

從小患有慢性支氣管炎的小Y長期服用的中藥，以緩解身體的不適，「家裡也有退燒藥、體溫計，一直喝水，觀察自己的狀況。」

身為醫護人員，她在家隔離期間仍持續關注疫情動態，不斷查資料，學習國際專家和中國專業人士的經驗，「很多歐洲國家都向中國求助了，感覺美國現在也需要發信號請求支援。」

她深知病毒是不會區別對待不同階層、不同族裔或不同年齡的人，「希望各地民眾和政府，都能團結起來一起面對，否則情況只會愈演愈烈。」

休養一周，小Y目前的身體狀況已經基本恢復，然而隔離未滿14天，「主任已經打電話請我回去支援。」

她的安養院每層樓有兩名護士加四名護工，平時長照服務人手就非常緊缺，現在不少醫護人員因病休假或隔離，很多同事都不敢休息，深怕一放鬆就會生病倒下。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員

延伸閱讀

醫護人員辛苦了！逢甲「一心素食臭豆腐」5月底前送暖

關懷醫護 陳時中與雙北首長同台號召送餐獻愛心

陳時中送「燒的」便當 禮輕情意重感謝第一線醫護

戴維斯資助洛杉磯醫護伙食 憂心疫情已失控

相關新聞

美醫護急缺人！華裔護士隔離不到14天被要求上班

新冠肺炎疫情在全美迅速升溫，在紐約市皇后區艾姆赫斯特一家安養院(nursing home)工作的華裔護士小Y近日也因接觸確診病例身體不適，現居家隔離中；她雖然憑藉中藥和休養目前已逐漸康復...

克魯曼：美經濟進入「藥物誘導昏迷狀態」 不宜激醒

美國新冠肺炎確診人數突破10萬人，躍為世界第一，但這顯然不是美國總統川普想要的「美國第一」。

美國民權運動領袖勞瑞辭世 享壽98歲

美國民權運動領袖勞瑞牧師（Rev. Joseph Lowery）今天與世長辭，享壽98歲...

儲存能量！美國民眾居家避疫期間睡多動少

受到新冠肺炎疫情衝擊，美國許多個州和城市下令居家避疫，而Evidation Health最新研究指出，美國人在疫情期間動...

比利時寵物貓染新冠肺炎 研判遭飼主傳染

比利時衛生官員今天表示，境內一隻寵物貓遭到飼主傳染，確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）

另類囤糧只為「牠」 美國貓狗飼料銷量狂增50%

新冠肺炎疫情蔓延，美國民眾除了搶衛生紙、乾洗手、生鮮雜貨之外，也開始囤積寵物飼料和用品。

美確診破10萬 川普簽2.2兆美元紓困案

美國總統川普27日多管齊下串連抗疫物資，簽署2.2兆美元的振興經濟方案，同時依據國防生產法，下令通用汽車（GM）增產對抗疫情所需的呼吸器。在美國各州嚴重缺乏呼吸器的情況下，川普表示，將支援英國、西班牙、義大利與德國等，他們都是美國友人。

疫情危機處理 德國義大利英國領袖逾7成民眾肯定

新冠肺炎疫情重創全球，考驗國家領袖危機處理能力。民調顯示，美國民眾對總統川普處理疫情滿意度僅49%，法國總統馬克宏44%...

羅德島「警」張 搜查紐約竄逃客

彭博資訊報導，為了防止紐約市居民逃到羅德島躲避新冠病毒疫情，羅德島警方27日開始攔下掛紐約市車牌的汽車，28日起國民兵將協助警方挨家挨戶搜查，找出從紐約來的人，強制自我隔離14天。

說好的保持距離呢？15官員排排站川普背後

英國首相強生27日宣布感染新冠病毒，他四天前宣布全英國人民除非必要待在家中，而且要保持社交距離，並禁止兩人以上的聚會。不過，他本人並未嚴格遵守保持社交距離，仍與首相府的親近幕僚，以及衛生大臣韓考克和英格蘭首席醫官惠提近距離接觸，韓考克已宣布感染，惠提也出現症狀。

美核准新冠快篩 5分鐘有結果

美國食品藥物管理局（FDA）27日核准一項新冠病毒快速篩檢方式，最快五分鐘即可取得結果，使用的科技與部分流感快篩相同。

2兆紓困案仍有漏洞 川普企業可趁機謀利

眾院27日表決通過高達2兆2000億元的紓困案，長達880頁的內容刻意不讓川普總統的家族企業有機會從中牟利；但華盛頓郵報報導，川普和女婿庫許納(Jared Kushner)的相關企業，仍能從中獲得補助和貸款。

熱門新聞

美21歲女鐵齒不遵守防疫建議 2天後染疫咳到喉嚨流血

2020日本最美女大生出爐 日網不買單：上屆比較優

川普簽署2.2兆美元振興經濟法案 下令增產呼吸器

英國王室三兄妹拍片為醫護打氣 網融化：好療癒！

南韓N號房40多歲會員跳河自殺 遺書稱：沒想到鬧這麼大

新冠肺炎疫情升溫 美股早盤重挫800點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。