美醫護急缺人！華裔護士隔離不到14天被要求上班

新冠肺炎疫情在全美迅速升溫，在紐約市皇后區艾姆赫斯特一家安養院(nursing home)工作的華裔護士小Y近日也因接觸確診病例身體不適，現居家隔離中；她雖然憑藉中藥和休養目前已逐漸康復，但隔離未滿14天她就接到通知，安養院希望她儘速回到崗位支援。

紐約市早已成為全美疫情「重災區」，一名48歲的男護士因感染新冠病毒搶救無效日前去世，讓紐約市醫療及防護物資匱乏的窘態攤在世人面前，第一線抗疫的醫護人員面臨的威脅，也不斷增大。

小Y對本報表示，現在全市的醫療機構情況都不好，從大醫院到小診所，物資匱乏，檢測試劑也不足，醫護人員都不知所措。

她在安養院照顧的患者，多是需要長期照顧的病人，以及一些剛做完手術需要康復的民眾，年齡從30到80歲都有，「但很多人身體狀況較弱，在防護資源不足的情況下，非常容易被感染。」上周她所在樓層出現兩例確診。

「他們確診當天，我就發燒了，只好請假在家。」小Y說，現在已經沒有檢測了，但不斷有人出現發燒、咳嗽的症狀，「只有確診病例住在隔離病房，其他沒有檢測或結果還沒出來的患者全都待在一起；安養院空間有限，沒有單獨隔離的條件。」

她說，醫療物資急缺讓不少醫護人員焦急萬分，「感到很無力，每天只有一個口罩和護目鏡。」安養院也向社區尋求捐助，「社區還是非常關心，前兩天有人把一大箱口罩放在我們安養院門口，之後就跑了，我們也不知道該如何感謝。」

小Y本周因身體不適在家休息，陸續出現喉嚨痛、流鼻涕的症狀，而在得知有病患確診的當天，她也發燒到38攝氏度，因此立即向安養院請假，也致電聯邦疾病防治中心(CDC)，「對方告訴我，先在家隔離觀察，如果症狀嚴重再來檢測，因檢測試劑實在不夠。」

從小患有慢性支氣管炎的小Y長期服用的中藥，以緩解身體的不適，「家裡也有退燒藥、體溫計，一直喝水，觀察自己的狀況。」

身為醫護人員，她在家隔離期間仍持續關注疫情動態，不斷查資料，學習國際專家和中國專業人士的經驗，「很多歐洲國家都向中國求助了，感覺美國現在也需要發信號請求支援。」

她深知病毒是不會區別對待不同階層、不同族裔或不同年齡的人，「希望各地民眾和政府，都能團結起來一起面對，否則情況只會愈演愈烈。」

休養一周，小Y目前的身體狀況已經基本恢復，然而隔離未滿14天，「主任已經打電話請我回去支援。」

她的安養院每層樓有兩名護士加四名護工，平時長照服務人手就非常緊缺，現在不少醫護人員因病休假或隔離，很多同事都不敢休息，深怕一放鬆就會生病倒下。