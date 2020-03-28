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儲存能量！美國民眾居家避疫期間睡多動少

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
Evidation Health研究指出，美國民眾在防疫期間睡多動少。 路透
Evidation Health研究指出，美國民眾在防疫期間睡多動少。 路透

受到新冠肺炎疫情衝擊，美國許多個州和城市下令居家避疫，而Evidation Health最新研究指出，美國人在疫情期間動得少睡得多。

「COVID-19 Pulse」研究指出，美國當地時間24日民眾活動程度與1日相比下降39%。數據顯示，在紐約市政府下令居家避疫後，紐約市當周體能活動即下降10%。

另外，美國總統川普13日宣布國家緊急狀態後，民眾睡眠時間增加20%。數據顯示，美國每個州的居民睡眠時間皆增加10%，但夏威夷和阿拉斯加州除外。

Evidation指出，民眾遠距連絡醫療服務意願增加。30%參與調查民眾表示，若出現新冠肺炎症狀，計畫透過遠距醫療服務取代看診或前往急診室。

調查結果也顯示，49%參與調查民眾表示，過去一周來，焦慮感不斷上升，高於12日的29%。每個州都出現焦慮感上升的情況。

這項研究藉由Evidation Health的「Achievement」應用程式，調查美國50州將近16萬人，當中包括6萬8000使用者的體能追蹤數據。

新冠肺炎 疫情 睡眠

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