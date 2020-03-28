2兆紓困案仍有漏洞 川普企業可趁機謀利

眾院27日表決通過高達2兆2000億元的紓困案，長達880頁的內容刻意不讓川普總統的家族企業有機會從中牟利；但華盛頓郵報報導，川普和女婿庫許納(Jared Kushner)的相關企業，仍能從中獲得補助和貸款。

法案制訂的過程中，民主黨人士謹慎確保川普大受衝擊的飯店和俱樂部從中獲利。但華勝頓特區的道德與問責監督組織「公民責任與道德」(Citizens for Responsibility and Ethics)發現紓困案存在漏洞，仍能讓川普和其家族受惠。

公民責任與道德發言人利博維茲(Jordan Libowitz)表示：「他們能夠從法案的其他部分受惠。」

包括員工達數千人的等特定飯店，將有資格申請小型企業貸款，持續支付員工薪水，川普的公司也不例外；川普集團還將從針對零售業和餐廳的150億稅改方案中受惠。

川普集團中獲利最高的七間飯店和俱樂部中，有六間受到新冠病毒衝擊關閉；包括佛羅里達棕櫚灘海湖莊園，以及拉斯維加斯、愛爾蘭和蘇格蘭的飯店。而位在華盛頓特區，離白宮不遠的川普飯店將限縮營運。

川普就職後，便將事業交棒給兒子小唐納(Donald Trump Jr.)和艾瑞克(Eric Trump)。但在本周的記者會上，他並沒有針對聯邦補助做出正面回應。他說：「他們知道我是擁有飯店的成功生意人，但我不知道紓困補助適不適用。」

美國飯店業大受衝擊，截至21日，住房率暴跌56%至30%；去年的平均住房率接近70%，而川普的房地產王國也遭波及。

川普的女婿庫許納的家族企業也將自紓困受益；他和川普類似，從執行長的位置上退位，但並未脫手與家人合資家族事業，價值高達數百萬元的股份。

若庫許納手中持股超過20%，其公司將無法申請貸款，但根據去年調查他的持股未超出門檻，因此適用專為500人以下的小企業提供的3000億振興方案；只要不將員工資遣，最多能申請1000萬貸款。

川普集團、庫許納企業和庫許納本人的代表，皆未對報導做出回應。