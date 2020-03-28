快訊

直播／國籍航空機組員防疫受關注 指揮中心下午2時記者會

日本單日新冠確診數飆新高！網揭恐怖真相：牌還沒掀完

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2兆紓困案仍有漏洞 川普企業可趁機謀利

世界日報 / 編譯林育正／綜合27日電
2兆紓困案仍有漏洞 ，華盛頓郵報報導川普和女婿庫許納趁機謀利。圖／世界日報提供
2兆紓困案仍有漏洞 ，華盛頓郵報報導川普和女婿庫許納趁機謀利。圖／世界日報提供

眾院27日表決通過高達2兆2000億元的紓困案，長達880頁的內容刻意不讓川普總統的家族企業有機會從中牟利；但華盛頓郵報報導，川普和女婿庫許納(Jared Kushner)的相關企業，仍能從中獲得補助和貸款。

法案制訂的過程中，民主黨人士謹慎確保川普大受衝擊的飯店和俱樂部從中獲利。但華勝頓特區的道德與問責監督組織「公民責任與道德」(Citizens for Responsibility and Ethics)發現紓困案存在漏洞，仍能讓川普和其家族受惠。

公民責任與道德發言人利博維茲(Jordan Libowitz)表示：「他們能夠從法案的其他部分受惠。」

包括員工達數千人的等特定飯店，將有資格申請小型企業貸款，持續支付員工薪水，川普的公司也不例外；川普集團還將從針對零售業和餐廳的150億稅改方案中受惠。

川普集團中獲利最高的七間飯店和俱樂部中，有六間受到新冠病毒衝擊關閉；包括佛羅里達棕櫚灘海湖莊園，以及拉斯維加斯、愛爾蘭和蘇格蘭的飯店。而位在華盛頓特區，離白宮不遠的川普飯店將限縮營運。

川普就職後，便將事業交棒給兒子小唐納(Donald Trump Jr.)和艾瑞克(Eric Trump)。但在本周的記者會上，他並沒有針對聯邦補助做出正面回應。他說：「他們知道我是擁有飯店的成功生意人，但我不知道紓困補助適不適用。」

美國飯店業大受衝擊，截至21日，住房率暴跌56%至30%；去年的平均住房率接近70%，而川普的房地產王國也遭波及。

川普的女婿庫許納的家族企業也將自紓困受益；他和川普類似，從執行長的位置上退位，但並未脫手與家人合資家族事業，價值高達數百萬元的股份。

若庫許納手中持股超過20%，其公司將無法申請貸款，但根據去年調查他的持股未超出門檻，因此適用專為500人以下的小企業提供的3000億振興方案；只要不將員工資遣，最多能申請1000萬貸款。

川普集團、庫許納企業和庫許納本人的代表，皆未對報導做出回應。

川普 庫許納 華盛頓郵報

延伸閱讀

【疫情下的美中關係2】川習密集熱線 美國也為醫材折腰

【疫情下的美中關係1】從針鋒相對到和解 什麼改變了川普？

川普下令增產呼吸器 暗批紐約州長不感恩

川普簽署2.2兆美元振興經濟法案 下令增產呼吸器

相關新聞

不遵守保持社交距離的領袖 下場會和強生一樣？

英國首相強生27日宣布他已感染新冠病毒，他在四天前宣布全英國人民除非必要待在家中，而且要保持社交距離，並禁止兩人以上的聚...

影／新冠疫情下如何辦婚禮？用「幸福得來速」獻上祝福

新冠肺炎有如燎原之火席捲歐美，當局紛紛限制集會活動規模，避免疫情隨著人際接觸擴散，這也苦了不少早已策畫多時、準備結婚的佳...

逃到羅德島避疫的紐約客 將被搜捕強制隔離14天

彭博資訊報導，為了防止紐約市居民逃到羅德島躲避新冠病毒疫情，羅德島警方27日開始攔下掛紐約市 車牌的汽車，28日起國民兵...

疫情危機處理 德國義大利英國領袖逾7成民眾肯定

新冠肺炎疫情重創全球，考驗國家領袖危機處理能力。民調顯示，美國民眾對總統川普處理疫情滿意度僅49%，法國總統馬克宏44%...

2兆紓困案仍有漏洞 川普企業可趁機謀利

眾院27日表決通過高達2兆2000億元的紓困案，長達880頁的內容刻意不讓川普總統的家族企業有機會從中牟利；但華盛頓郵報報導，川普和女婿庫許納(Jared Kushner)的相關企業，仍能從中獲得補助和貸款。

哈佛放榜錄取率4.92% 亞裔生占24.5%

常春藤大學放榜，哈佛大學招生辦公室26日向1085名申請者發出錄取通知；今年4萬248名學生申請該校，加上12 月獲得提早入學通知的895人，今年共錄取1980人，錄取率 4.92%，比去年的4.5%略高。

搖擺州媒體播防疫不力廣告 川普要吊照

在川普總統處理美國新冠疫情的方式受到部分政治對手抨擊下，他的競選團隊表示，電視媒體若在未來播放批評川普新冠肺炎防疫不力的廣告，營運執照可能遭撤銷。

川普下令增產呼吸器 暗批紐約州長不感恩

美國總統川普27日舉行疫情說明會，隔空與紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）就呼吸器數量交火，川普質疑地方政府要的數...

川普簽署2.2兆美元振興經濟法案 下令增產呼吸器

眾院27日通過規模2.2兆美元的第三波回應新冠肺炎的振興經濟法案，美國總統川普同日下午即簽署，指要為美國家庭、勞工和企業...

美眾院通過史上最大紓困案 將移交川普總統簽字

美國聯邦眾院27日不顧共和黨領袖的反對，通過2兆元紓困案，該紓困案是美國歷史上最大的緊急援助計畫。

兩性防疫態度大不同 美民調：男性較不當一回事

一份針對美國民眾的調查顯示，與女性相比，男性明顯較不將2019冠狀病毒疾病當一回事，且女性較傾向支持積極的防疫措施，也較...

「台北法案」生效 陸外交部耿爽：堅決反對赤裸裸的霸權主義

美國總統川普今日簽署「台北法案」使之生效，大陸外交部發言人耿爽今日表示，陸方對此表示強烈不滿與堅決反對，該法案嚴重違反了...

熱門新聞

美21歲女鐵齒不遵守防疫建議 2天後染疫咳到喉嚨流血

眼明手快跑在病毒前 他把2,700萬美元變成26億！

2020日本最美女大生出爐 日網不買單：上屆比較優

川普簽署2.2兆美元振興經濟法案 下令增產呼吸器

菲律賓爸爸幫兒子剃頭 網笑：最適合「居家隔離」的髮型

影／英國餐廳疫情下關門 4歲女孩驚聞母親下廚大聲嚎哭！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。