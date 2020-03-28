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哈佛放榜錄取率4.92% 亞裔生占24.5%

世界日報 / 記者唐嘉麗／波士頓報導
[美聞]哈佛放榜 錄取率4.92% 亞裔生占24.5% 唐嘉麗
[美聞]哈佛放榜 錄取率4.92% 亞裔生占24.5% 唐嘉麗

常春藤大學放榜哈佛大學招生辦公室26日向1085名申請者發出錄取通知；今年4萬248名學生申請該校，加上12月獲得提早入學通知的895人，今年共錄取1980人，錄取率 4.92%，比去年的4.5%略高。

亞裔錄取率24.5%，比去年的25.4％低；非洲裔錄取率14.8％，與去年相同；拉丁裔從去年的12.4%升至12.7%；美洲原住民或夏威夷原住民從去年的2.6％降至2.2％。

今年錄取的女性占51.6%；新生來自美國50個州和92個國家和地區。美東地區新生22%，美南19.7%、新英格蘭地區17.4%、西岸16.9%、中西部11.9%，來自國外的占12%。

哈佛招生辦公室表示，今年逾半學生有資格獲得經濟援助，平均每個家庭只需付1萬2000元學費；此外，有23%的新生不需付學費，並可領2000元的學雜費補貼。

今年第一代大學生或低收入家庭新生的錄取率分別從去年的16.4％和17％提升到19.4％和19％。

哈佛大學每年在發出錄取通知後，也會在5月1日學生回覆是否決定入學前，邀請學生和家長到校參觀；今年原訂4月18日至20日的到校參觀活動，已因新冠疫情取消，學校將在整個4月，以線上虛擬方式向獲得錄取者介紹該校學生生活。

往年，美國和世界各地的哈佛校友會都為錄取學生舉行說明會，今年校友也將改用電郵、電話，或線上說明會方式聯繫新鮮人。

其他常春藤大學的錄取情況如下：

耶魯大學3萬5220人申請，錄取2304人，錄取率6.52%；

布朗大學自3萬6794申請者中錄取2304人，錄取率6.9%；

普林斯頓大學申請者3萬2836人，只有5.56%的1823人獲得錄取通知；

達特茅斯學院在2萬1394人中錄取2533人，錄取率8.89%；

哥倫比亞大學有4萬零84人申請，6.1% 、2465人獲錄取；

賓州大學自4萬2205人中錄取3404人，錄取率8.07%；

唯一還沒放榜的藤校是康乃爾大學。

此外，麻省理工學院今年申請學生2萬零75人，1457人獲取，錄取率7%；

有8008人申請加州理工學院，520人獲取，錄取率6%。

哈佛大學 原住民 放榜

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