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搖擺州媒體播防疫不力廣告 川普要吊照

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合27日電
川普競選團隊阻止搖擺州媒體播出，新冠肺炎防疫不利廣告。圖／世界日報提供
川普競選團隊阻止搖擺州媒體播出，新冠肺炎防疫不利廣告。圖／世界日報提供

川普總統處理美國新冠疫情的方式受到部分政治對手抨擊下，他的競選團隊表示，電視媒體若在未來播放批評川普新冠肺炎防疫不力的廣告，營運執照可能遭撤銷。

川普鎖定五大搖擺州，其競選團隊公開要求，當地媒體停止播放由支持白登的超級政治行動團體「美國優先事項行動」(Priorities USA Action) 所推出，批評川普新冠肺炎疫情防疫成效不彰的競選廣告，若不撤下廣告可能會遭到聯邦通訊委員會(FCC)撤銷營運執照。

川普過去不斷指控許多媒體製造「假新聞」，近期更指控許多媒體針對政府防疫新冠肺炎，製造許多違反事實的新聞，競選團隊也在聲明中也表示：「各家媒體有義務停止繼續播放該廣告，以符合FCC的營業規範標準。」

FCC主席帕伊(Ajit Pai)為川普任命的共和黨員，但華盛頓的一名律師古德曼(Jack Goodman)認為，該廣告應受第一憲法修正案的保護，FCC沒有理由反對該廣告的播出。

目前五大搖擺州為佛羅里達、密西根、明尼蘇達、賓州、及威斯康辛州，但川普競選團隊表示，聲明中完全沒有提到任何一州。

該廣告中提到，自今年1月20日至3月22日期間，新冠肺炎的感染人數不斷上升，而背景聲音搭配川普先前試圖淡化疫情的說詞。

其中一個片段甚至出現，川普指控民主黨說：「這又是他們的騙局」，但這段遭到川普競選團隊駁斥，表示川普說的騙局是指民主黨，而非新冠肺炎，FCC目前夜尚未做出回應。

「美國優先事項行動」則是回應，川普競選團隊的威脅只會造成反效果，該機構執行總裁麥曉治(Patrick McHugh)說：「 川普的團隊希望透過威脅利誘，來阻止美國人聽到事實真相。」

川普 新冠肺炎 廣告

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