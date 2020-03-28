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影／新冠疫情下如何辦婚禮？用「幸福得來速」獻上祝福
新冠肺炎有如燎原之火席捲歐美，當局紛紛限制集會活動規模，避免疫情隨著人際接觸擴散，這也苦了不少早已策畫多時、準備結婚的佳偶。但網媒近日公布一段影片，揭露此時辦婚禮既能保持社交防疫距離、好友們也能登門道賀的方式。
根據報導，萊恩和布蕊南（Ryan and Brennan）原本打算20日舉辦一場盛大婚禮，並為此籌畫好幾個月。卻因新冠肺炎疫情，當局前一晚頒布禁令，禁止超過10人以上的集會。雖然兩人按照原定計畫，於20日下午結為連理，但僅有幾位直系親屬出席婚禮，原本的婚宴也被迫取消。
只不過山不轉路轉，萊恩和布蕊南的好朋友們仍然登門道賀，特別籌畫了一場「幸福得來速」。從空拍機畫面可看到，他們開著車經過兩人新居，在安全距離外致賀。還有人特地送上衛生紙，作為最應景的新婚禮物。祝賀車陣綿延超過400公尺，這對新人事後還將一捲衛生紙放在柵欄上，以茲紀念。
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