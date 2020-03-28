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逃到羅德島避疫的紐約客 將被搜捕強制隔離14天

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
羅德島的國民兵27日在美國國鐵車站守候下車的乘客。美聯社
羅德島的國民兵27日在美國國鐵車站守候下車的乘客。美聯社

彭博資訊報導，為了防止紐約市居民逃到羅德島躲避新冠病毒疫情，羅德島警方27日開始攔下掛紐約市 車牌的汽車，28日起國民兵將協助警方挨家挨戶搜查，找出從紐約來的人，強制自我隔離14天。

羅德島州長吉娜．雷蒙多（Gina Raimondo）表示：「我們現在已精準找出風險所在，就是紐約市。」

紐約市是美國疫情重災區，27日通報累計確診病例達4萬4000例，而羅德島只有200例。因此羅德島州政府不顧公民自由倡議人士反對，開始積極防止紐約客把病毒傳播到羅德島。

民主黨籍的雷蒙多說，她已與律師商議，她雖然不能關閉邊界，但可以執行隔離措施。

許多紐約客在羅德島擁有夏天避暑別墅，特別集中在新港（Newport），雷蒙多表示，執法當局將嚴加搜查新港地區。

她說：「我昨天已宣布，今天重申：不管用什麼方法，從紐約來到羅德島的人，必須隔離。這是命令，將被執行，法律允許執行。」

雷蒙多26日簽署行政命令，適用於過去兩周去過紐約市的人，但不適用於公共衛生、公共安全和醫療照護人員。

國民兵將派駐在格林機場、美國國鐵車站和巴士站，並將追蹤被隔離者，違反隔離規定罰款500美元，坐牢90天。

紐約 疫情 巴士

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